Кику объяснил, почему тариф на газ может превысить 30 леев.

Ион Кику считает, что тариф на газ для потребителей в Молдове может превысить отметку в 30 леев в зависимости от цен, по которым в ближайшее время будут закуплены необходимые объемы.

Депутат отметил, что в нынешних условиях дальнейшую динамику стоимости газа сложно прогнозировать, сообщает bani.md

«Тариф может превысить 30 леев. Все зависит от того, какие объемы и по каким ценам будут закупаться», — заявил Кику.

Депутат сослался на ранее озвученные в парламенте заявления о заключении контрактов на определенные объемы газа. По его словам, окончательная стоимость части этих объемов будет зависеть от времени поставки.

Кику считает, что ситуация на рынке может развиваться в обоих направлениях, поэтому не берется делать точный прогноз относительно будущего тарифа.

«Никто не исключает и очередного роста цен на газ, котировки выше 1000 долларов, никто не исключает и снижения. Я не хочу рисковать и говорить — 30, 40, не знаю сколько», — отметил депутат.

По словам Кику, его предыдущая оценка тарифа примерно в 26 леев основывалась на имевшихся у него в тот момент данных о стоимости закупок.

«Когда я говорил недели две назад, что будет 26, у меня были цифры по закупкам за определенный период, и я мог просто вывести из них этот тариф. Что будет дальше, я не могу предаваться спекуляциям», — объяснил депутат.