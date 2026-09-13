Истратий хотел сохранить льготы для электромобилей, но правительство решило иначе.

Вице-председатель парламентской комиссии по экономике Дориан Истратий заявил, что предпочёл бы сохранить налоговые льготы для электромобилей, однако считает введение акциза менее обременительным вариантом, чем НДС.

По словам депутата, он остаётся сторонником продвижения электромобилей и выступал бы за сохранение нулевой ставки. Однако Истратий отметил, что понимает аргументы правительства о необходимости участия всех категорий в пополнении государственного бюджета, а также о приближении налоговой системы к практике Европейского союза, передает bani.md

«Я сторонник этого направления и считаю, что нулевую ставку следовало сохранить, чтобы и дальше продвигать электромобили. Но я понял аргументы коллег из правительства о том, что все должны вносить вклад в бюджет, а также о том, что нам придётся применять НДС, поскольку в ЕС действует НДС, в том числе в Румынии», — заявил Дориан Истратий.

Вице-председатель парламентской комиссии по экономике утверждает, что применение НДС обошлось бы покупателям электромобилей значительно дороже, чем предлагаемый акциз.

Согласно приведённым им расчётам, для электромобиля массой до двух тонн акциз составит около 30 тыс. леев, тогда как применение НДС могло бы обойтись примерно в 60 тыс. леев.

«Применение НДС, как мы обсуждали с коллегами, было бы дороже для электромобилей. Например, для машины массой менее двух тонн акциз составляет 30 тыс. леев, а НДС обошёлся бы в 60 тыс. леев — значительно больше», — пояснил Истратий.

В этих условиях депутат считает введение акциза более сбалансированным решением, поскольку налоговая нагрузка будет не столь высокой и сохранит интерес граждан к покупке электромобилей.

«Акциз — более удачная мера, он не настолько существенный и сохраняет у граждан желание приобретать электромобили», — подчеркнул вице-председатель парламентской комиссии по экономике.