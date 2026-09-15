15 Сентября 2026, 23:38
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Исторический максимум: В небе Молдовы зафиксировано 186 рейсов за день
Исторический максимум: В небе Молдовы зафиксировано 186 рейсов за день
По данным EUROCONTROL, в сентябре 2026 года в Республике Молдова был зарегистрирован пик авиатрафика — 186 прилетов и вылетов за один день, что превысило предыдущий максимум, установленный этим летом.
Новый рекорд примерно на 1,6% выше прежнего показателя в 183 рейса, о котором EUROCONTROL сообщал с 29 июля, передает bani.md
Данные европейской организации показывают, что на фоне мощного роста авиатрафика рекорды Молдовы этим летом обновлялись один за другим:
- 27 августа 2025 года: 176 рейсов за день.
- Июль 2026 года: 179 прилетов и вылетов за день.
- Конец июля 2026 года (31-я неделя): 183 рейса за день.
- Сентябрь 2026 года: Новый исторический максимум — 186 воздушных движений.
Этот рост происходит в период беспрецедентного бума в авиации Республики Молдова. Ранее EUROCONTROL отмечал, что Международный аэропорт Кишинева этим летом также установил собственный рекорд, достигнув показателя в 187 рейсов за одни сутки (при предыдущем максимуме в 183 рейса).