15 Июня 2026, 21:50
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Импорт в Молдову превысил 82 млрд леев за пять месяцев
За первые пять месяцев текущего года Республика Молдова импортировала товаров на сумму 82,54 млрд леев.
По данным Таможенной службы, лидером по объёму импорта стал природный газ — 11,07 млрд леев. На втором месте — нефтепродукты с показателем 7,57 млрд леев. Третью позицию занимают автомобили, импорт которых составил 4,09 млрд леев, передает realitatea.md
Далее следуют электроэнергия — 3,77 млрд леев и лекарственные препараты — 2,28 млрд леев.
За тот же период экспорт страны составил более 23,31 млрд леев. Основную долю поставок за рубеж традиционно составили сельскохозяйственная и промышленная продукция.