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realitatea.md logorealitatea
15 Июня 2026, 21:50
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Импорт в Молдову превысил 82 млрд леев за пять месяцев

За первые пять месяцев текущего года Республика Молдова импортировала товаров на сумму 82,54 млрд леев.

Импорт в Молдову превысил 82 млрд леев за пять месяцев.
Импорт в Молдову превысил 82 млрд леев за пять месяцев.

По данным Таможенной службы, лидером по объёму импорта стал природный газ — 11,07 млрд леев. На втором месте — нефтепродукты с показателем 7,57 млрд леев. Третью позицию занимают автомобили, импорт которых составил 4,09 млрд леев, передает realitatea.md

Далее следуют электроэнергия — 3,77 млрд леев и лекарственные препараты — 2,28 млрд леев.

За тот же период экспорт страны составил более 23,31 млрд леев. Основную долю поставок за рубеж традиционно составили сельскохозяйственная и промышленная продукция.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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