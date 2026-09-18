Граждане смогут запрашивать онлайн подтверждающий их доходы документы.

ГНС скорректировала регламент выдачи документа, подтверждающего доходы физлица. Изменения предложено применять с 1 февраля 2027 года.

Проект изменений в Положение о выдаче подтверждения доходов, полученных в Молдове физлицами – гражданами РМ, опубликован ГНС для публичных консультаций, которые продлятся до 25 сентября 2026 года, передает logos-pres.md

Так, такой документ можно будет запрашивать на базе удостоверения личности и идентификационной карты. Одновременно с возможностью получить его в любом территориальном налоговом офисе и посредством АИС «e-Cerere» предлагается дополнить регламент положением о выдаче его посредством EVO.

Предусмотрено также отражение в документе периодов, когда налогоплательщик осуществлял деятельность в соответствии с ранее применявшимися специальными налоговыми режимами. Будет установлен период подтверждения доходов работников, деятельность которых была связана с разработкой программ и осуществлением автомобильных пассажирских перевозок в режиме такси.

Кроме того, в документ, который будет выдаваться по запросу независимых предпринимателей (фрилансеров), начиная с 1 июня 2026 года, будет вноситься сумма дохода в соответствии с данными, полученными из информсистемы ГНС. Они указываются в извещении об уплате единого налога.

Еще одно новое правило. Хотя доход от предпринимательской деятельности не включается в подтверждение доходов физлица, со следующего года вводится исключение из этого правила. В документе будет отражаться доход, полученный физлицами, осуществляющими независимую деятельность (фрилансерами).