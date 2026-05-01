23 Мая 2026, 08:25
Граждане РМ с румынским гражданством смогут получать пенсии после работы в США
Об этом объявило в пятницу министерство иностранных дел Румынии, пояснив, что соглашение между Румынией и США в сфере социального обеспечения, которое было подписано в марте 2023 г., вступает в силу 1 сентября 2026 г.
В сообщении МИД говорится, что соглашение вступит в силу после завершения всех внутренних процедур и будет применяться к пенсиям по старости, пенсиям по случаю потери кормильца и пособиям по инвалидности, передает infotag.md
Речь идет о том, что каждое государство будет выплачивать часть, соответствующую периоду работы на его территории.
«Вступление в силу соглашения способствует укреплению румыно-американских двусторонних отношений и усилению социальной защиты лиц, осуществлявших профессиональную деятельность в Румынии и США», - отмечается в сообщении румынского МИДа.
До настоящего времени Республика Молдова подписала 22 соглашения о социальном обеспечении. Из них действующими на сегодня являются 18.