Infotag.md logoInfotag
23 Мая 2026, 08:25
Граждане РМ с румынским гражданством смогут получать пенсии после работы в США

Об этом объявило в пятницу министерство иностранных дел Румынии, пояснив, что соглашение между Румынией и США в сфере социального обеспечения, которое было подписано в марте 2023 г., вступает в силу 1 сентября 2026 г.

Граждане РМ с румынским гражданством смогут получать пенсии с законной работы в США.
Граждане РМ с румынским гражданством смогут получать пенсии с законной работы в США.

В сообщении МИД говорится, что соглашение вступит в силу после завершения всех внутренних процедур и будет применяться к пенсиям по старости, пенсиям по случаю потери кормильца и пособиям по инвалидности, передает infotag.md

Речь идет о том, что каждое государство будет выплачивать часть, соответствующую периоду работы на его территории.

«Вступление в силу соглашения способствует укреплению румыно-американских двусторонних отношений и усилению социальной защиты лиц, осуществлявших профессиональную деятельность в Румынии и США», - отмечается в сообщении румынского МИДа. 

До настоящего времени Республика Молдова подписала 22 соглашения о социальном обеспечении. Из них действующими на сегодня являются 18.

Источник
Infotag.md logoInfotag
