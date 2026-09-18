Госсекретарь: Рост цен на топливо грозит серьёзными последствиями для экономики.

Продолжающийся рост цен на международных биржах вынуждает власти искать меры, которые помогут снизить влияние подорожания на население и экономику. Об этом заявил государственный секретарь Министерства энергетики Виталие Мынца.

По его словам, среди рассматриваемых властями вариантов — изменения акцизов и НДС, пишет moldova1.md

«Наблюдается продолжающийся рост цен на бирже, особенно дизельное топливо достигло невиданных до сих пор уровней, и, очевидно, мы должны реагировать. Таким образом, мы представили эти анализы и сигналы о том, что уже существует риск не дефицита, а значительного социально-экономического воздействия. Поэтому вместе с коллегами из правительства нам предстоит определить подходящую меру, чтобы помочь населению, гражданам, экономике справиться с ростом этих цен», — заявил Мынца.

Акциз и НДС могут стать частью мер поддержки

По словам чиновника, в условиях роста цен на топливо власти рассматривают несколько вариантов. «Акциз или НДС могут стать частью этого механизма смягчения последствий», — сказал он.

В Министерстве энергетики считают, что снижение потребления энергии напрямую связано со способностью страны уменьшить уязвимость перед изменениями на внешних рынках. В этом направлении реализуются правительственные программы Casa Verde, FEERM, программа для уязвимых домохозяйств и EcoVoucher. Они предусматривают различные меры, направленные на сокращение потребления и расходов на энергию.

Энергоэффективность как инструмент энергетической безопасности

«Энергоэффективность на самом деле — это не только сокращение потребления, но и инструмент энергетической безопасности Республики Молдова. Это было ключевым моментом для запуска этих программ, которые вы видите в процессе реализации. Республика Молдова практически импортирует весь объём энергии в целом, и это оказывает давление на потоки снабжения. Возрастает риск влияния колебаний мировых и региональных цен, волатильности рынков. А энергоэффективность на самом деле призвана снизить это воздействие на длительный период», — объяснил Мынца.

В многоквартирных домах энергоэффективность предполагает модернизацию всего здания, а не отдельных квартир. В рамках программы FEERM в 2026 году ещё тысяча жилых помещений будут модернизированы с целью повышения энергоэффективности при финансовой поддержке государства.

«Восемь домов находятся в процессе работ, ещё 17 ожидают завершения этих формальностей для скорого начала работ. И ещё 100, по результатам энергетического аудита, ожидают одобрения жильцов для продвижения», — уточнил государственный секретарь.

Энергоэффективность должна снизить расходы на длительный срок

Энергетический аудит позволяет определить приоритетные меры и работы, которые обеспечат наибольшую экономию энергии по отношению к вложенным средствам.

«Комплексный проект по повышению энергоэффективности требует значительных финансовых ресурсов, и семья не может позволить себе участвовать в таких работах на уровне дома. Потому что нам не нужна только энергоэффективная квартира в неэффективном доме, поскольку существуют места общего пользования, крыша и подвал. (...) Именно поэтому мы предоставляем эту поддержку, чтобы полностью повысить энергоэффективность жилого дома до стандартов с проверенным снижением счетов», — сказал Мынца.

Власти продолжат компенсировать коммунальные расходы

В холодный сезон продолжится и прямая поддержка населения в оплате коммунальных услуг.

«Мы идём по обоим направлениям — как по поддержке термомодернизации, так и по поддержке в счетах, которая будет сокращаться по мере роста доходов населения», — подчеркнул государственный секретарь.