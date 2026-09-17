Госсекретарь Минфина: Налоговая политика направлена на поощрение тех, кто работает.

В Молдове личный необлагаемый минимум вырастет с 2475 до 3335 леев в месяц, а акцизы на табак и дизельное топливо увеличатся на 20%, согласно проекту налоговой политики на следующий год.

Новые меры направлены на стимулирование официальной занятости и инвестиций за счет дополнительных доходов от налогообложения товаров, считающихся «вредными привычками», заявила госсекретарь Министерства финансов Корина Алекса, сообщает Radio Moldova.

«Концепция этой налоговой политики в значительной степени ориентирована на официальную занятость, на поощрение тех, кто работает и получает зарплату. Мы пытаемся приложить усилия, чтобы увеличить или создать условия для дополнительных инвестиций. И да, для достижения этих целей мы должны чем-то это компенсировать. И здесь мы вводим налогообложение вредных привычек или налогообложение менее полезных для здоровья продуктов», — объяснила Корина Алекса.

Налоговая политика на 2027 год предусматривает повышение акцизов на весь спектр подакцизных товаров.

«Акцизы, по сути, применяются к предметам роскоши, к товарам, использование которых мы как государство хотим сократить. И здесь речь идет о табачных изделиях, алкогольной продукции, предметах роскоши, таких как парфюмерия, икра и транспортные средства. Таким образом, эта налоговая политика действительно охватывает весь спектр подакцизных товаров, и здесь у нас предусмотрен рост примерно на 10% в год по всему спектру товаров. Вводится предсказуемость в этом отношении — календарь на следующие три налоговых периода, то есть 2027, 2028 и 2029 годы. Соответственно, у нас предусмотрено повышение примерно на 10% для всего спектра подакцизной продукции. Налоговая политика предлагает повышение на 20% для табачных изделий и дизельного топлива», — уточнила представитель Министерства финансов.

При этом, по ее словам, налоговая политика не означает автоматически повышения цен для потребителей. Были пересмотрены ставки и товары, для которых сегодня действует сниженная ставка.

«Там, где было возможно сохранить сниженную ставку, — я говорю об обычной продовольственной корзине гражданина Республики Молдова, — была сохранена ставка 8% на хлеб, молочные продукты, яйца. Мы снизили ставку с 20% до 8% на мясо птицы и сохранили эту ставку для ряда овощей и фруктов, характерных для нашей страны», — добавила госсекретарь.

В то же время предусмотрена корректировка в части товаров и услуг, поставляемых в сектор HoReCa, где ставка повышается с 8% до 12%. Также до 12% повышена ставка для продукции садоводства и растениеводства.

Повышение НДС не гарантирует и не обязательно обусловливает рост цен на полках магазинов, подчеркнула Корина Алекса.

Одним из преимуществ этой реформы в части доходов граждан является увеличение размера личного необлагаемого минимума.

«Для очень многих людей это не совсем понятно и не слишком ощутимо с точки зрения механизма, применяемого сегодня, поскольку личный необлагаемый минимум применяется к налогооблагаемому доходу. Сегодня необлагаемый доход гражданина составляет 2475 леев в месяц. После этого повышения 3335 леев из ежемесячного дохода не будут облагаться налогом. Если говорить о брутто-зарплате в 10 000 леев, этот доход облагается налогом по ставке 12%, и в итоге гражданин получает 8408 леев», — подсчитала госсекретарь.