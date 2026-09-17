Юрист: Налог в 18% может вытеснить обменники Молдовы в "серую" зону.

Такое мнение высказал адвокат Влад Берку, представлявший Национальный форум обменных пунктов на публичных консультациях по проекту налогово-бюджетной политики, принятому в первом чтении.

По его словам, повышение ставки налога на прибыль с 12% до 18% для компаний финансового сектора может привести к обратному эффекту и спровоцировать уход части валютно-обменного рынка в «серую» зону, массовое закрытие обменных пунктов и усиление монополии банков, сообщает logos-press.md

Берку отметил, что классификатор видов экономической деятельности не предусматривает отдельного исключения для обменных пунктов, поэтому на них также распространяется новая ставка.

«Может возникнуть совершенно иной эффект, чем тот, которого хотят добиться, то есть вместо увеличения поступлений в государственный бюджет произойдет переход валютно-обменной деятельности из легальной сферы в, скажем так, серую. При этом валютный обмен сейчас переживает не лучший период, и существует риск, что многие пункты закроются, а банковская система сможет монополизировать и эту деятельность. Риски очень велики. Валютно-обменная деятельность достаточно важна для наших граждан, которые приезжают из-за границы или работают здесь», — заявил Влад Берку.

В свою очередь, председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Марчел Спатарь отверг аргумент о возможном уходе бизнеса в неформальный сектор.

«Я вас услышал. Меня немного раздражает легкость, с которой мы оперируем аргументом о переходе в неформальный сектор. Если мы ответственны, покажите нам, что снизится прибыль, что возникнут трудности. Но угроза переходом в неформальный сектор, думаю, не самый лучший аргумент», — сказал Спатарь.

Госсекретарь министерства финансов Корина Алекса уточнила, что в редакции проекта, принятой в первом чтении, исключений для обменных пунктов не предусмотрено.