noi.md logonoi
16 Мая 2026, 16:45
3 994
Головатюк: Перспективы дальнейшего роста экспорта могут оказаться под вопросом

Если правительство Молдовы не предпримет срочные действия по увеличению экспортного потенциала страны, то среднесрочные перспективы дальнейшего роста экспорта могут оказаться под вопросом.

Такое мнение высказал экономист, доктор экономических наук Владимир Головатюк, комментируя последние данные по внешней торговле, опубликованные Национальным бюро статистики, передает noi.md

Он отметил, что продолжился рост молдавского экспорта. В марте 2026 г. он вырос на 7,5%. И если в ЕС и прочие страны экспорт увеличился на 7,5 и 10,9%, то в СНГ сократился на 6,7%. 

В результате, в целом за 1 квартал 2026 г. экспорт вырос на 10,2%.

Экономист обратил внимание на то, что по-прежнему весь рост произошел в результате продажи за рубеж продукции с/х в свежем и переработанном виде. Всего экспорт вырос на 78,2 млн. евро, а экспорт сельхозпродукции и продукции её переработки на 81,5 млн. 

Вместе с тем, похоже, остатки урожая 2025 г. иссякают. Увеличение экспорта в марте лишь на 69% связано с внешними продажами сельхозпродукции в свежем и переработанном виде. 

«Учитывая сей факт, в случае если правительство не предпримет срочные действия по увеличению экспортного потенциала страны, среднесрочные перспективы дальнейшего роста экспорта могут оказаться под вопросом. Во всяком случае, уже сложился ниспадающий тренд по увеличению экспорта – в январе плюс 13%, в феврале плюс 10,4%, в марте плюс 7,5%», - подчеркнул Владимир Головатюк.

Источник
noi.md logonoi
