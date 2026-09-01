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realitatea.md logorealitatea
24 Сентября 2026, 08:02
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Глава НАРЭ предупредил, что тариф на газ может не остановиться на 26 леях

23 сентября Energocom запросил повышение тарифа на газ до 26,25 леев. Последний раз тариф поднимали месяц назад, с начала месяца он составляет 20,30 леев.

Глава НАРЭ предупредил, что тариф на газ может не остановиться на 26 леях.
Глава НАРЭ предупредил, что тариф на газ может не остановиться на 26 леях.

Однако глава НАРЭ Алексей Таран заявил, что учреждение не может гарантировать, что цена остановится на уровне около 26 леев, сообщает realitatea.md

«Дать сейчас гарантию, что это конец, в год, когда все прогнозы оказались перевернуты с ног на голову, сложно», — заявил Алексей Таран.

По словам директора НАРЭ, динамику цен на газ трудно прогнозировать, учитывая, что в этом году на международном энергетическом рынке были зафиксированы повышения и рекордные значения.

Таран отметил, что проблемы касаются не только Молдовы, но и всего мирового рынка, где на поставки энергетических ресурсов повлияли геополитические события.

«- Можем ли мы спрогнозировать еще одно повышение или вы думаете, что на 26 леях все остановится? В целом нарушились глобальные поставки энергетических ресурсов. Как нам делать прогнозы? Молдова, которая никоим образом не влияет на геополитическую ситуацию, — это сложно, это трудно», — объяснил глава НАРЭ.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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