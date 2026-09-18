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realitatea.md logorealitatea
18 Сентября 2026, 08:20
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Глава НАРЭ: Дизтопливо может подорожать в ближайшие дни, но не до 40 леев

Дизельное топливо может еще подорожать в ближайшие дни, однако в течение следующей недели цена за литр не должна достичь 40 леев, если нынешние мировые котировки сохранятся или снизятся.

Таран: Дизтопливо может подорожать в ближайшие дни, но не до 40 леев.
Таран: Дизтопливо может подорожать в ближайшие дни, но не до 40 леев.

Об этом заявил глава НАРЭ Алексей Таран, передает realitatea.md

По словам Тарана, котировка Platts на дизельное топливо превысила 1600 долларов за тонну, достигнув рекордного уровня. Однако в последние два дня котировки начали немного снижаться.

«Возможно, пик на данный момент уже достигнут. Рынки отреагировали панически. Сейчас ситуация понемногу корректируется», — сказал глава НАРЭ.

Он пояснил, что из-за задержки примерно в 14 дней в механизме формирования цен снижение котировок не сразу отразится на стоимости топлива на заправках. Поэтому в ближайшие несколько дней дизельное топливо может продолжить дорожать.

В то же время Таран уточнил, что, если на мировом рынке не произойдет новых колебаний, цена дизельного топлива не должна достичь 40 леев за литр в течение следующей недели.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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