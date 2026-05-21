Глава миссии МВФ подтвердила достижение соглашения с Молдовой на уровне персонала.

Об этом заявила глава миссии Алина Янку по окончании двухнедельного визита в Молдову, подчеркнув, что соглашение подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ, передает infotag.md

По ее словам, «предыдущая программа, поддерживаемая МВФ, помогла сохранить стабильность в условиях войны России в Украине и неоднократных энергетических кризисов, а новый нефинансовый инструмент, призванный поддерживать сильную экономическую политику, подчеркивает неизменную приверженность властей макроэкономической и финансовой стабильности и устойчивому росту».

«Хотя экономика восстановилась в 2025 г., несмотря на энергетический кризис в начале года, новый энергетический шок оказывает давление на экономическую активность и усиливает инфляционное давление. Реальный ВВП вырос на 2,4% в прошлом году благодаря устойчивому внутреннему спросу и сильному восстановлению сельского хозяйства. Общая инфляция в среднем составила 7,8% и вернулась в начале этого года к целевому диапазону Национального банка (НБМ) в 5±1,5% по мере ослабления давления на цены на продовольствие и энергоносители. Однако, новый энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, снижает темпы роста в этом году, и ожидается, что они замедлятся до 1,5%, поскольку более высокие затраты на энергоносители и ослабление внешнего спроса ограничат потребление, инвестиции и экспорт в 2026 г., в то время как дефицит текущего счета, по прогнозам, увеличится до 22,1% ВВП», - отметила Янку.

Она считает, что «перспективы Молдовы в значительной степени зависят от продолжительности и интенсивности войны на Ближнем Востоке, а также войны в Украине».

«Постоянно высокие цены на энергоносители могут привести к устойчивому инфляционному давлению, а сбои на рынках удобрений и топлива - негативно повлиять на сельхозпроизводство. Повышенная неопределенность и ужесточение глобальных финансовых условий также могут оказать давление на инвестиции, денежные переводы и внешний спрос. Эти потрясения способны еще больше ослабить рост и расширить внешние дисбалансы», - предупредила эксперт.

На основе предварительных выводов миссия подготовит отчет, который, при условии одобрения руководством, будет представлен Исполнительному совету МВФ для обсуждения и принятия решения.