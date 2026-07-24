FlyOne оспаривает решения Совета по рассмотрению инвестиций.

Компания предупреждает о последствиях для деловой среды.

Авиакомпания FlyOne оспорила решения от 22 июня 2026 года Совета по рассмотрению значимых для государственной безопасности инвестиций (CEIISS) и Агентства публичных услуг (ASP), потребовав их отмены и приостановки введенных ограничительных мер, сообщает bani.md

FlyOne предупреждает, что подобные административные меры создают атмосферу неопределенности во всем бизнес-сообществе и негативно сказываются на инвестиционном климате в стране, создавая риски для экономической стабильности и предсказуемости условий ведения бизнеса как на местном, так и на международном уровне.

В поданном заявлении компания указывает, что постановление CEIISS основано на Законе о государственной безопасности № 618/1995, который был упразднен в октябре 2025 года. Кроме того, рассмотрение дела длилось год, что превышает установленный законом срок в 45 дней, и при этом было применено положение, касающееся смены контроля, которое было отменено Парламентом в апреле 2025 года.

Компания и ее акционеры не были заслушаны до вынесения решения и не получили его полного и мотивированного текста; была опубликована лишь цензурированная выписка. В то же время, согласно Закону №174/2021, авиаперевозчики не подлежат проверке на безопасность, если они не занимаются одновременно проектированием, производством и техническим обслуживанием воздушных судов, а включение в приложение к приказу СИБ представляет собой меру надзора, не предполагающую констатации вины.

FlyOne требует приостановления действия и отмены указанных административных актов. Компания стремится избежать любых судебных споров и поддерживать открытый диалог с властями для прояснения всех правовых аспектов и прозрачного предоставления данных, представляющих общественный интерес. Однако в случае, если решения не будут пересмотрены в административном порядке, FlyOne обратится в национальные и международные суды (включая ЕСПЧ) с целью возмещения ущерба.

Компания, основанная в 2015 году за счет частного отечественного капитала, осуществляет пассажирские перевозки из Республики Молдова. В 2025 году FlyOne уплатила более 140,5 млн леев в виде налогов и сборов в государственный бюджет, а также 340 млн леев Органу гражданской авиации, Кишиневскому международному аэропорту и службам аэронавигации. В том же году компания отчиталась об обороте в размере более 4,49 млрд леев и активах в 1,59 млрд леев.

"FlyOne – это не просто авиакомпания из Республики Молдова, она входит в состав крупнейшей авиационной группы на Балканах. Группа эксплуатирует 29 самолетов, ежегодно перевозит более 3 миллионов пассажиров, имеет оборот свыше 700 миллионов долларов США и ежегодно вносит более 30 миллионов долларов США в бюджеты стран, в которых ведет деятельность. Именно поэтому мы считаем, что предсказуемость, соблюдение правовых рамок и безопасность инвестиций имеют решающее значение для доверия инвесторов и развития деловой среды", - заявил Мирча Малека, генеральный директор FlyOne.