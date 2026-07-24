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bani.md logobani
24 Июля 2026, 12:19
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FlyOne оспаривает решения Совета по рассмотрению инвестиций

Компания предупреждает о последствиях для деловой среды.

FlyOne оспаривает решения Совета по рассмотрению инвестиций.
FlyOne оспаривает решения Совета по рассмотрению инвестиций.

Авиакомпания FlyOne оспорила решения от 22 июня 2026 года Совета по рассмотрению значимых для государственной безопасности инвестиций (CEIISS) и Агентства публичных услуг (ASP), потребовав их отмены и приостановки введенных ограничительных мер, сообщает bani.md

FlyOne предупреждает, что подобные административные меры создают атмосферу неопределенности во всем бизнес-сообществе и негативно сказываются на инвестиционном климате в стране, создавая риски для экономической стабильности и предсказуемости условий ведения бизнеса как на местном, так и на международном уровне.

В поданном заявлении компания указывает, что постановление CEIISS основано на Законе о государственной безопасности № 618/1995, который был упразднен в октябре 2025 года. Кроме того, рассмотрение дела длилось год, что превышает установленный законом срок в 45 дней, и при этом было применено положение, касающееся смены контроля, которое было отменено Парламентом в апреле 2025 года.

Компания и ее акционеры не были заслушаны до вынесения решения и не получили его полного и мотивированного текста; была опубликована лишь цензурированная выписка. В то же время, согласно Закону №174/2021, авиаперевозчики не подлежат проверке на безопасность, если они не занимаются одновременно проектированием, производством и техническим обслуживанием воздушных судов, а включение в приложение к приказу СИБ представляет собой меру надзора, не предполагающую констатации вины.

FlyOne требует приостановления действия и отмены указанных административных актов. Компания стремится избежать любых судебных споров и поддерживать открытый диалог с властями для прояснения всех правовых аспектов и прозрачного предоставления данных, представляющих общественный интерес. Однако в случае, если решения не будут пересмотрены в административном порядке, FlyOne обратится в национальные и международные суды (включая ЕСПЧ) с целью возмещения ущерба.

Компания, основанная в 2015 году за счет частного отечественного капитала, осуществляет пассажирские перевозки из Республики Молдова. В 2025 году FlyOne уплатила более 140,5 млн леев в виде налогов и сборов в государственный бюджет, а также 340 млн леев Органу гражданской авиации, Кишиневскому международному аэропорту и службам аэронавигации. В том же году компания отчиталась об обороте в размере более 4,49 млрд леев и активах в 1,59 млрд леев.

"FlyOne – это не просто авиакомпания из Республики Молдова, она входит в состав крупнейшей авиационной группы на Балканах. Группа эксплуатирует 29 самолетов, ежегодно перевозит более 3 миллионов пассажиров, имеет оборот свыше 700 миллионов долларов США и ежегодно вносит более 30 миллионов долларов США в бюджеты стран, в которых ведет деятельность. Именно поэтому мы считаем, что предсказуемость, соблюдение правовых рамок и безопасность инвестиций имеют решающее значение для доверия инвесторов и развития деловой среды", - заявил Мирча Малека, генеральный директор FlyOne.

Источник
bani.md logobani
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