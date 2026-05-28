FlyOne запускает прямые рейсы Кишинёв – Батуми Ⓟ

Первый рейс по маршруту Кишинёв – Батуми будет выполнен 28 июня 2026 года, обеспечивая пассажирам удобное и быстрое сообщение с грузинским побережьем, известным своими пляжами, местной кухней и яркой атмосферой отдыха.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю:

✈️ по четвергам

✈️ по воскресеньям

Новое направление идеально подойдёт для тех, кто мечтает о летнем отдыхе, морских каникулах или знакомстве с аутентичной культурой Грузии.

Генеральный директор FlyOne Мирча Малека отметил: «Мы рады открыть маршрут Кишинёв – Батуми и предоставить нашим пассажирам прямой доступ к одному из самых привлекательных туристических направлений. Грузия становится всё более популярной среди путешественников из Республики Молдова.»

Батуми привлекает туристов сочетанием современной архитектуры, живописных пейзажей и знаменитого грузинского гостеприимства.

🎟️ Билеты уже доступны для бронирования на официальном сайте FlyOne и в мобильном приложении.

О FlyOne

FlyOne была основана в 2016 году и стала крупнейшей авиакомпанией Республики Молдова, располагая крупнейшим флотом самолётов Airbus A320 и A321.

В 2022 году компания стала членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В 2023 году FlyOne успешно подтвердила сертификат IOSA — высший стандарт безопасности операционного менеджмента — и преодолела отметку в 2 миллиона перевезённых пассажиров, открыв 14 новых маршрутов и пополнив флот ещё тремя воздушными судами.

В 2024 году компания продолжила расширять географию полётов, отвечая на растущий спрос на прямые рейсы, и установила рекорд, перевезя 2,4 миллиона пассажиров.

В 2025 году FlyOne перевезла более 3 миллионов пассажиров и выполнила свыше 18 000 рейсов, укрепив позиции регионального лидера. Также компания продолжила расширение флота и вошла в рейтинг «Sее Tоp 100 — самых динамично развивающихся компаний Юго-Восточной Европы».

FlyOne соединяет Кишинёв с популярными направлениями, включая: Баку, Малагу, Женеву, Ташкент, Пальму-де-Майорку, Бремен, Копенгаген, Аликанте, Прагу, Дубай, Болонью, Милан, Берлин, Тбилиси, Мюнхен, Ларнаку, Франкфурт, Тель-Авив, Лутон, Станстед, Парму, Верону, Дублин, Лиссабон, Париж, Стамбул, Ереван, Брюссель, Дюссельдорф, Ниццу, Амстердам, Барселону, Тирану, Тунис, Анталью, Бодрум, Ираклион, Шарм-эль-Шейх, Тиват и Хургаду.