Energocom: Газ в Европе немного подешевел, но цены на зиму остаются высокими.

Цена природного газа на европейском рынке немного снизилась, однако перед началом холодного сезона остается на высоком уровне.

По данным, отслеживаемым Energocom, котировка TTF сегодня, 21 сентября 2026 года, достигла 77,31 евро за МВт·ч., сообщает realitatea.md

За последнюю неделю рынок несколько раз менялся. 14 сентября газ стоил 82,57 евро за МВт·ч, а 17 сентября цена опустилась до 76,35 евро. Затем 18 сентября котировка выросла до 79,52 евро, а сегодня снизилась до 77,31 евро за МВт·ч.

В Energocom отмечают, что на динамику цен по-прежнему влияет геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. Риски, связанные с транспортировкой через Ормузский пролив, остаются высокими, однако сигналы о возможном постепенном открытии морских маршрутов и возобновлении некоторых энергетических потоков частично снизили давление на рынок.

Еще одним важным фактором остается уровень запасов газа в Европе. Хранилища стран Евросоюза заполнены примерно на 69%, тогда как средний показатель за последние пять лет составляет около 85%. В Германии уровень запасов находится примерно на отметке 56%, что повышает чувствительность рынка перед началом отопительного сезона.

На цены также влияют поставки сжиженного природного газа в Европу, сокращение предложения из Норвегии и конкуренция с азиатскими рынками за доступные партии СПГ. В отдельные дни снижение цен на нефть и дипломатические сигналы из региона способствовали временному снижению котировок.

В то же время стоимость газа на ближайшие месяцы сохраняется в районе 76–77 евро за МВт·ч. Для поставок с октября 2026 года по февраль 2027 года котировки находятся в этом диапазоне, а на март 2027 года достигают примерно 73 евро за МВт·ч.

Таким образом, европейский рынок продолжает закладывать в стоимость газа риски, связанные с поставками в течение отопительного сезона.