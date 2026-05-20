Экспорт вина наливом из Молдовы за последние 24 года утроился.

Данные показывают, что экспорт молдавского разливного вина за последние 24 года увеличился почти втрое. Если в 2000 году Республика Молдова экспортировала около 27,4 млн литров, то в 2024 году объем достиг 72,6 млн литров, пишет logos-pres.md со ссылкой на forbes.ro

За тот же период стоимость экспорта выросла с $10,2 млн до $48,5 млн. При этом средняя цена молдавского вина, экспортируемого разливным способом, выросла с $0,37 до $0,67 за литр, что свидетельствует об увеличении как объемов поставок, так и стоимости экспортируемой продукции.

Согласно проанализированным данным, Республика Молдова превзошла такие страны, как Румыния, Германия, Австрия и Греция, по объему экспорта.

В отчете также освещаются изменения в стратегиях основных мировых экспортеров вина. Испания стала мировым лидером, экспортировав более 1,07 млрд литров, но средняя цена за литр снизилась с $1,02 до $0,52.

Италия, бывший лидер рынка, выбрала другую стратегию. Объём итальянского экспорта сократился почти на 60%, но средняя цена экспортируемого вина выросла с $0,37 до $0,89 за литр.

Развитие Молдовы свидетельствует о расширении её присутствия на международном рынке вина на разлив в условиях, когда европейские экспортёры используют различные модели роста и коммерческого позиционирования.