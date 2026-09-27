Экспорт медицинских услуг принес Молдове $22 млн в первом квартале.

Об этом сообщил Андрей Ревенко, основатель и исполнительный директор Ассоциации медицинского туризма Молдовы, выступая на Business Breakfast в рамках выставки «MoldMedizin & MoldDent».

По его словам, объем экспорта медицинских услуг превысил прогнозы, сообщает logos-press.md

«В 2025 году мы прогнозировали рост экспорта медицинских услуг на 15%. Сейчас мы имеем рост на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня, в первом квартале 2026 года, доходы от экспорта медицинских услуг составили 22 млн долларов», — заявил Ревенко.

Он отметил, что дальнейшее развитие цифровизации и партнерства между государственным и частным секторами могут повысить привлекательность Молдовы для иностранных пациентов.

«Мы открыты для любых партнерств. Мы готовы приложить усилия для внедрения новых технологий и привлечения международного опыта, чтобы двигать эту сферу вперед», — подчеркнул Ревенко.

Министр «хотел бы как в Индии»

Министр здравоохранения Александру Гаснаш также заявил, что медицинский туризм может стать важным направлением как для развития системы здравоохранения, так и для экономики страны. По его словам, после реформирования системы Молдова сможет предлагать иностранным пациентам более сложные медицинские услуги.

«Медицинский туризм приносит дополнительную экономическую ценность и повышает узнаваемость страны. Я хотел бы, чтобы у нас, как в Индии, появился небольшой городок, который приносил бы миллиард прибыли только за счет медицинского туризма. Нам до этого еще далеко. Но я уверен, что после реформирования концепции системы здравоохранения мы сможем предлагать гораздо более сложные услуги в сфере медицинского туризма. В других странах существуют листы ожидания, и мы могли бы привлекать этих пациентов, проводить определенные виды вмешательств», — добавил министр.

Стоит отметить, что, по данным Агентства по инвестициям, в первом квартале 2024 года экспорт медицинских услуг составил 14,09 млн долларов, в первом квартале 2025 года этот показатель достиг 16,49 млн долларов, увеличившись почти на 17%.

Молдова привлекает медицинских туристов прежде всего из Румынии и Италии, а также из Украины, Германии, Польши, Швейцарии, Великобритании, Израиля, Канады и США. Наиболее востребованными направлениями медицинского туризма являются стоматология, пластическая хирургия, офтальмология, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и сложные медицинские вмешательства.