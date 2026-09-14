theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos-press.md logologos-press
14 Сентября 2026, 16:40
6 562
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Эксперт: Ставка в 18% станет неприятным «подарком» фондовой бирже Молдовы

Директор по программам центра Expert Grup Марина Соловьева поддерживает повышение ставки налога на доход для финансового сектора. Но обращает внимание на то, что это повышение коснется и Международной фондовой биржи Молдовы.

Эксперт: Ставка в 18% станет неприятным «подарком» фондовой бирже Молдовы.
Эксперт: Ставка в 18% станет неприятным «подарком» фондовой бирже Молдовы.

«Недостатком считаю то, что повышение ставки налога на прибыль для финансового сектора с 12 % до 18 % предлагается без какой-либо дифференциации по фактической деятельности предприятий, – отмечает она. – В частности, это будет неприятным «подарком» для недавно открывшейся Международной фондовой биржи Молдовы (BIMx), которая тоже относится к предприятиям финансового сектора», передает logos-pres.md

«Сейчас биржа завершает подготовку к запуску своей торговой платформы, а начало торгов запланировано на конец сентября 2026 года. Получается, что, едва начав работу, биржа подпадет под повышенное налогообложение, и вряд ли это положительно скажется на развитии фондового рынка в Молдове», - добавила эксперт.

На необходимость дифференцированного подхода к этому налогу высказывают и бизнес-ассоциации. Так, члены Национальной конфедерации работодателей Молдовы обращают внимание на сектор страхования, для которого 50% – е повышение налога может стать серьезным бременем в период, когда ему предстоят расходы на капитализацию в связи с переходом на требования ЕС.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
logos-press.md logologos-press
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте