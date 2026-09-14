Эксперт: Ставка в 18% станет неприятным «подарком» фондовой бирже Молдовы
Директор по программам центра Expert Grup Марина Соловьева поддерживает повышение ставки налога на доход для финансового сектора. Но обращает внимание на то, что это повышение коснется и Международной фондовой биржи Молдовы.
«Недостатком считаю то, что повышение ставки налога на прибыль для финансового сектора с 12 % до 18 % предлагается без какой-либо дифференциации по фактической деятельности предприятий, – отмечает она. – В частности, это будет неприятным «подарком» для недавно открывшейся Международной фондовой биржи Молдовы (BIMx), которая тоже относится к предприятиям финансового сектора», передает logos-pres.md
«Сейчас биржа завершает подготовку к запуску своей торговой платформы, а начало торгов запланировано на конец сентября 2026 года. Получается, что, едва начав работу, биржа подпадет под повышенное налогообложение, и вряд ли это положительно скажется на развитии фондового рынка в Молдове», - добавила эксперт.
На необходимость дифференцированного подхода к этому налогу высказывают и бизнес-ассоциации. Так, члены Национальной конфедерации работодателей Молдовы обращают внимание на сектор страхования, для которого 50% – е повышение налога может стать серьезным бременем в период, когда ему предстоят расходы на капитализацию в связи с переходом на требования ЕС.