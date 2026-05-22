Экономист предупредил о риске теневых схем из-за проблем с возвратом НДС аграриям.

По его словам, проблема возникает из-за разницы между НДС, который фермеры уплачивают при закупке сырья и материалов, и НДС, применяемым при продаже сельскохозяйственной продукции. Экономист пояснил, что фермер может заранее заплатить государству один миллион леев НДС за закупки, однако позже при продаже продукции вернуть только 800 тысяч леев, тогда как разница в 200 тысяч остаётся заблокированной на НДС-счёте, сообщает bani.md

«Фермер ежегодно накапливает эти суммы и, в отличие от других отраслей, не может получить эти деньги», — пояснил Ионицэ.

Экономист утверждает, что в экономике уже накопились очень большие суммы средств, заблокированных на НДС-счетах аграриев. Хотя он не привёл официальных цифр, по его словам, речь идёт о сотнях миллионов леев.

В таких условиях, считает Ионицэ, некоторые экономические агенты становятся уязвимыми перед незаконными схемами. По его словам, появляются фирмы-однодневки, которые проводят фиктивные сделки, чтобы помочь вернуть заблокированные деньги.

«Человек может вернуть деньги, которые ему должно государство, только через преступную схему. Законным способом он этого сделать не может», — заявил экономист.

Ионицэ также раскритиковал законодательные изменения, введённые в 2023 году, касающиеся возврата НДС для фермеров, у которых основная часть деятельности связана с сельским хозяйством. По его словам, эти изменения создали новые проблемы. В качестве примера он привёл фермеров, которые помимо обработки земли оказывают сельхозуслуги другим производителям и из-за этого могут лишиться права на возврат НДС.

Кроме того, экономист обратил внимание на случаи, когда государство блокирует счета фермеров из-за налоговых долгов, хотя одновременно само имеет перед ними финансовые обязательства через накопленный НДС.

По мнению Ионицэ, отсутствие эффективного механизма взаимозачёта обязательств между государством и компаниями создаёт перекосы и подпитывает теневую экономику.