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rupor.md logorupor
14 Июля 2026, 12:00
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Доходы Национальной лотереи в 2025 году выросли на 54 млн леев

Национальная лотерея Молдовы заработала за 2025 год 330,7 млн леев, что на 54 млн больше, чем в 2024. Из этой суммы организация уплатила 40 млн подоходного налога.

Доходы Национальной лотереи в 2025 году выросли на 54 млн леев.
Доходы Национальной лотереи в 2025 году выросли на 54 млн леев.

Основную часть прибыли принесли онлайн-лотереи — 266 млн леев. Доход также обеспечили онлайн-ставки (90,7 млн леев), залы игровых автоматов (19,5 млн леев), моментальная лотерея (2,3 млн леев) и категория «прочие доходы» (9 млн леев). При этом  платформа slot.md оказалась убыточной и ушла в минус почти на 8 млн леев, пишет rupor.md

С вычетом административных (48,5 млн леев) и прочих (581 тыс. леев) расходов, прибыль организации составила 330,7 млн леев до вычета налогов, а чистая прибыль составила 290,69 млн леев (при 243,4 млн в 2024 году).

Таким образом, балансовая стоимость одной акции компании на конец 2025 года составляет 201,5 тыс. леев. Этот показатель описывает, сколько теоретически имущества и средств компании приходится на одну акцию.

АО "Национальная лотерея Молдовы" является коммерческой организацией, созданной в 2011 году на основании постановления Правительства и по предложению министерства финансов. Государству принадлежит 100% акций, а вырученные с лотереи средства направляются в госбюджет и социальные проекты.

Источник
rupor.md logorupor
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