21 Мая 2026, 14:25
Додон: Программа с МВФ предусматривает меры жёсткой экономии

Бывший президент Игорь Додон раскритиковал новый меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом, заявив, что он представляет собой «серьёзный удар по гражданам и экономике».

«Ещё недавно представители правительства утверждали, что Молдове не нужны ни соглашение с МВФ, ни деньги от него. Сегодня же власти приветствуют и сам меморандум, и очередные заимствования. Это подтверждает то, о чём мы говорили на протяжении последних месяцев: страну ожидает серьёзный экономический кризис.

Программа с МВФ предусматривает меры жёсткой экономии — сокращение бюджетных расходов либо за счёт социальных выплат, либо за счёт капитальных инвестиций. На этом фоне странно слышать о том, что те, кто пойдут на добровольную ликвидацию примэрий, получат деньги от государства — не получат, денег нет.

Ещё одна серьёзная проблема меморандума — возможный рост налоговой нагрузки. И сокращение расходов, и повышение налогов неизбежно ударят как по простым гражданам, так и по реальному сектору экономики. Но, к сожалению, мы пока не видим у правительства чёткого и эффективного плана по преодолению надвигающегося кризиса», — заявил Игорь Додон, цитирует unimedia.info 

Правительство Молдовы и Международный валютный фонд достигли нового соглашения о сотрудничестве на ближайшие три года после ранее возникших разногласий вокруг транша примерно в 170 миллионов долларов, который Республика Молдова не получила. 

