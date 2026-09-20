Белоус о снижении НДС на курятину до 8%: Рисков для рынка мы не видим.

Министр финансов Виктория Белоус отвергает предупреждения представителей мясной отрасли относительно снижения ставки НДС на мясо птицы до 8% и утверждает, что мера не создаст рисков для отечественных производителей.

Отвечая на вопрос о критике, согласно которой уравнивание ставок НДС на местное и импортное мясо птицы может создать преимущества для продукции из-за рубежа, в том числе из Украины, Белоус заявила, что Министерство финансов в настоящее время не видит такой угрозы, передает bani.md

«На данный момент мы не видим никаких рисков», — заявила министр финансов.

По словам Виктории Белоус, разница в ставках не станет достаточным стимулом для увеличения импорта, поскольку как произведенное в Республике Молдова мясо, так и ввезенное из-за рубежа будет облагаться одинаковым налогом.

Министр также отвергла опасения по поводу того, что отечественные производители мяса птицы могут оказаться в невыгодном положении. Она пояснила, что на переработанное мясо будет применяться одинаковая ставка НДС в размере 8% независимо от того, поступает ли продукция от местного производителя или из-за рубежа.

Что касается риска накопления значительных сумм НДС к возмещению в ситуации, когда живая птица закупается по более высокой ставке, а мясо реализуется с НДС 8%, Белоус заявила, что у предприятий есть механизмы для управления такими дисбалансами.

По словам министра, компании, которые не могут использовать накопленный НДС в рамках текущих операций, имеют в том числе возможность реструктурировать свою деятельность, а в большинстве случаев значительные суммы НДС к возмещению накапливаться не должны.

Заявления Виктории Белоус прозвучали после того, как представители мясной отрасли раскритиковали намерение Министерства финансов ввести дифференцированные ставки НДС в секторе. Они предупредили, что снижение налога на мясо птицы до 8% независимо от его происхождения может привести к перекосам на рынке, стимулировать импорт и заморозить средства местных компаний.

Еуджениу Салкуцан, представитель Патроната предприятий по переработке мяса, заявил во время публичных консультаций по проекту упрощения налогового и таможенного законодательства, что новая схема «скрывает серьезные риски» для отрасли.

Одно из главных возражений представителей отрасли заключается в том, что ставка НДС в размере 8% будет применяться в том числе к импортному куриному мясу, что, по мнению переработчиков, косвенно создаст преимущества для зарубежных производителей.

Согласно данным, представленным Салкуцаном, рынок мяса птицы примерно на 31% зависит от импорта, в то время как внутреннее производство обеспечивает около 89% рынка свинины, однако для нее планируется сохранить ставку НДС на уровне 20%.

«Мы субсидируем импорт за счет государственных денег», — заявил представитель патроната, утверждая, что разница в налогообложении свинины и мяса птицы может создать искусственный дисбаланс на рынке.

Представители отрасли также предупреждают о риске накопления НДС к возмещению. Если живая птица закупается с НДС 20%, а полученное мясо продается с НДС 8%, у боен могут постоянно накапливаться суммы, подлежащие возмещению государством.

Переработчики также утверждают, что снижение НДС на куриное мясо не гарантирует автоматического снижения цен на полках магазинов. Вместо этого они предлагают единую налоговую схему, которая не создавала бы различий между различными категориями мяса, а также между местными производителями и импортерами.