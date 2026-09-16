Белоус: Повысить минимальную зарплату до 8 тысяч леев не так просто.

Предложение профсоюзов повысить минимальную зарплату примерно до 8 тысяч леев с 2027 года пока не получило одобрения правительства.

Министр финансов Виктория Белоус заявила, что такое решение необходимо рассчитывать совместно с профсоюзами и работодателями, поскольку повышение минимальной зарплаты означает дополнительные расходы как для государства, так и для работодателей, сообщает ziar.md

Заявление прозвучало после того, как Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы вновь потребовала повысить минимальную зарплату примерно до 8 тысяч леев с 1 января 2027 года. Запрос обсуждался 14 сентября на заседании Национальной комиссии по коллективным консультациям и переговорам.

Виктория Белоус заявила, что прежде чем устанавливать конкретную сумму, необходимо оценить влияние такого повышения на экономику и обсудить этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами.

«Я считаю, что здесь необходимо обсудить вопрос и с социальной, и с предпринимательской стороной, поскольку 10-процентное повышение минимальной зарплаты не так просто администрировать с точки зрения экономических процессов. Но мы обсуждаем. В основе любых расчетов по повышению минимальной зарплаты есть аргументы за и против, и тогда команда Министерства труда, защиты и социальной защиты и другие представители примут соответствующее решение», — заявила министр финансов.

С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Молдове составляет 6 300 леев в месяц при полной занятости. В прошлом году она составляла 5 500 леев.