mold-street.com logomold-street
25 Мая 2026, 07:45
Австрия стала крупнейшим инвестором Молдовы за последние пять лет

Согласно данным Национального банка Молдовы, за последние пять лет Австрия стала крупнейшим инвестором в Республике Молдова по объёму нового привлечённого капитала. Об этом сообщает Агентство по инвестициям.

По информации InvestMoldova, за этот период объём австрийского капитала увеличился более чем в четыре раза и достиг 213 миллионов долларов к концу 2024 года, пишет mold-street.com/

Фактически, каждый пятый доллар нового собственного капитала, поступившего в экономику Молдовы за это время, пришёлся на Австрию — это 22,2%. Агентство уточнило эти данные в пресс-релизе, приуроченном к расширению деятельности австрийской группы TÜV Austria в Республике Молдова.

Австрийская группа, специализирующаяся на тестировании, инспекции, сертификации, аудите, кибербезопасности, защите данных, обучении и техническом консультировании, открыла своё представительство в Молдове.

«Присутствие TÜV Austria в Республике Молдова важно не только с точки зрения объёма инвестиций, но прежде всего по типу ценности, которую компания приносит экономике. Речь идёт о стандартах, доверии и техническом опыте, необходимых для приведения местных компаний в соответствие с требованиями международных рынков», — заявил Михаил Бурунчук, заместитель директора Агентства по инвестициям.

Отметим также, что в прошлом году австрийская группа Vienna Insurance Group приобрела компанию Moldasig, которая является одной из крупнейших страховых компаний Республики Молдова.

Источник
mold-street.com logomold-street
