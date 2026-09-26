Ассоциация «Lapte»: кефир и сметану стоит облагать НДС 8%.

Ассоциация «Lapte» просит власти Молдовы расширить на несколько позиций список товаров, в отношении которых законопроектом об упрощении фискального законодательства предусматривается применение 8-процентной ставки НДС.

В целом, у операторов молочной отрасли претензий к разработчикам реформы НДС немного. Авторы законопроекта включили в перечень товаров, облагаемых НДС 8% многие из тех продуктов, которые прежде относились к категории «социальных», с нормируемой торговой наценкой и сниженной ставкой упомянутого налога – питьевое молоко, сливочное масло, творог и мягкие сыры (брынза, каш и т.п.). Однако по какой-то непонятной причине в этот список не попали две важные категории молочных товаров, сообщает logos-press.md

Первая – кисломолочные (ферментированные) продукты: кефир, сметана, йогурты и др. Как считают в «Lapte» – это массовые продукты частого потребления, в основном относящиеся к недорогой части ассортиментной линейки, но большой социальной значимости. Поскольку они зачастую являются одним из важнейших источников животного белка для потребителей с низкими доходами, а также играют большую роль в структуре детского питания. Увеличение НДС на эти молочные продукты с 8% до 20%, по расчетам специалистов отрасли, увеличат фабричные цены, к примеру, на наиболее популярную сметану (15-20% жирности) на 3-5 леев за стандартную упаковку.

Помимо этого, ферментированные продукты составляют основу ассортимента молочных продуктов для госзакупок продовольствия, предназначенного для снабжения социальных учреждений, а также армии. То есть, повышение НДС на эти товары приведет к росту затрат государства и на эти цели.

Вторая товарная номенклатура, не попавшая в разряд облагаемых сниженной ставкой НДС, – молочная сыворотка. Это важное сырье, причем почти не производимое в Молдове, для изготовления белковых продуктов, пищевых кремов и т.п.

В принципе, операторы отрасли хотели бы включить в список молочных продуктов, облагаемых НДС 8%, и некоторые виды твердых сыров – ради оживления их производства на некоторых молочных фабриках севера страны. Однако они осознают, что шансов добиться снижения НДС на эти продукты, в настоящее время облагаемые 20-процентной ставкой НДС, ничтожно малы.