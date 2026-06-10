Lenovo, Dell и HP повышают цены на компьютеры из-за удорожания памяти.

Одной из первых пересмотреть цены намерена Lenovo, передает trendforce.com

В компании решили сохранить текущие цены до завершения июньского сезона распродаж в Китае. После окончания акций Lenovo планирует провести очередную корректировку цен. По предварительным данным, масштаб повышения может оказаться сопоставим с мартовским пересмотром цен, когда отдельные модели подорожали более чем на $150.

С аналогичными проблемами сталкиваются и другие участники рынка. Так, Dell также готовит повышение цен на компьютеры уже в июле. В серверном сегменте продукция компании уже подорожала на 20–40%, а в конце прошлого года стоимость ряда ПК выросла на 10–30%.

HP пересматривала цены весной текущего года и ожидает сокращения поставок компьютеров во втором полугодии на 18–19%. Однако компания рассчитывает частично компенсировать снижение объемов продаж за счет более высокой средней цены устройств.

Среди других производителей о росте цен сообщают Acer и ASUS. Acer планирует увеличить стоимость продукции примерно на 5% и указывает на нехватку центральных процессоров. Asus, в свою очередь, отмечает рост цен на внутреннем рынке на 25–30% и не исключает сохранения этой тенденции до конца года.

Ключевой причиной подорожания остается ситуация на рынке памяти. По данным аналитиков TrendForce, за последние 12 месяцев стоимость чипов памяти на спотовом рынке увеличилась примерно в четыре раза. В мае цена микросхем DDR4 на 8 ГБ достигла рекордного уровня в $20 за чип.