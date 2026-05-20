Business News logoBusiness News
20 Мая 2026, 10:30
Весенний сад и мастер-класс для клиентов в пространстве Land Rover Ⓟ

17 мая пространство автосалона Land Rover на один день преобразилось в атмосферный весенний сад — с живыми цветами, маленьким озерцом с водой и кувшинками, музыкой, тонкими ароматами и эстетикой, продуманной до деталей.

Камерное мероприятие специально для женщин-клиентов бренда объединило искусство флористики от XOstudio FLOWERS, ювелирное мастерство от Fleur de Lis и современный дизайн автомобилей Land Rover, создав пространство, где каждая деталь становилась частью единой истории.

Центральным акцентом вечера стал Range Rover SV — флагманская модель бренда, воплощающая современную роскошь, технологичность и высокий уровень персонализации. 

Автомобиль стал частью масштабной флористической инсталляции, окружённый живыми цветами, словно продолжая диалог между природной эстетикой и современным дизайном. Всё пространство шоурума было наполнено весенними цветочными композициями, а декоративный пруд, созданный прямо в автосалоне, стал эффектным элементом общей концепции, усиливая ощущение природной гармонии.

Под руководством профессиональных флористов XOstudio FLOWERS и его основательницы Алины Тропанец гостьи приняли участие в мастер-классе по созданию цветочных корзин, собирая авторские композиции из сезонных цветов и погружаясь в атмосферу творчества, лёгкости и неспешного общения.

Пространство вечера раскрывалось не только через живую флористику, но и через ювелирное искусство. Ювелирный бутик Fleur de Lis представил украшения итальянского бренда Pasquale Bruni — кольца, серьги и колье, вдохновлённые природными формами и мотивами цветения. Драгоценные украшения стали тонким продолжением общей концепции вечера, где эстетика природы находила отражение в каждой детали.

Живая музыка с тонкими итальянскими и французскими мотивами наполнила пространство особым настроением — лёгким, элегантным и по-весеннему тёплым, став естественным сопровождением атмосферы вечера. 

Продолжением общей эстетики события стала гастрономическая концепция, вдохновлённая ботаническими мотивами. «Ботанический бар» предлагал цветочные коктейли и авторские лимонады, а съедобные цветы, интегрированные в закуски и напитки, превращали гастрономию в часть единой визуальной истории, где вкус продолжал язык флористики и декора.

Этот весенний день в пространстве Land Rover стал отражением внимания к деталям, эстетики впечатлений и особой атмосферы — ценностей, которые бренд стремится создавать не только в автомобилях, но и в опыте взаимодействия со своими клиентами.

Business News
