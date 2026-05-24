VeloHora by Škoda 2026 собрала тысячи велосипедистов на улицах Кишинева Ⓟ

24 мая тысячи велосипедистов вышли на улицы Кишинева, чтобы принять участие в VeloHora by Škoda 2026 — самой масштабной бесплатной велопрогулке под открытым небом в стране. Событие объединило участников из разных регионов Молдовы, семьи с детьми, любителей велоспорта и всех, кто выбирает двухколесный транспорт.

Перед стартом участников ждали интерактивные активности, специальные зоны партнеров и развлекательная программа, благодаря которым площадь Великого Национального Собрания превратилась в место встречи велосипедного сообщества и всех сторонников велодвижения Кишинева.

В 12:00 участники стартовали с ПВНС на маршрут протяженностью 20 километров, который прошел по главным артериям столицы — бульвару Штефана чел Маре, бульвару Дачия и улице Каля Ешилор. На несколько часов улицы города стали частью впечатляющей колонны велосипедистов, пересекшей почти весь Кишинев.

VeloHora by Škoda 2026 была организована Sporter совместно с Simpals в качестве соорганизатора при поддержке примэрии мун. Кишинева, Главного управления культуры, Главного управления образования, молодежи и спорта, Академии полиции «Штефан чел Маре» МВД Республики Молдова и Федерации «Спорт для всех» — учреждений и партнеров, которые помогли превратить город в пространство, посвященное альтернативной мобильности.

Škoda выступила генеральным партнером мероприятия, а OM стала официальной водой события. Официальными партнерами VeloHora by Škoda 2026 также стали Woloshin Banya, 999.md, Garmin Moldova, Redbull и Giant, а медиа партнерами — Point.md, Știri.md, Afisha.md, Mama.md и Studii.md, HIT FM.

Технические партнеры Красный Крест, KAMIKKADZE и DUCK также внесли вклад в организацию мероприятия на протяжении всего дня.

В координации и безопасном проведении заезда приняли участие Полиция Республики Молдова, Генеральный инспекторат карабинеров,Велофедерация Республики Молдова, которым организаторы выражают искреннюю благодарность за поддержку и вовлеченность.

VeloHora by Škoda 2026 вновь объединила сообщество людей, которые выбирают велосипед как часть активного образа жизни и нового взгляда на городскую мобильность.