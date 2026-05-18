VeloHora 2026 by Skoda: мобильность и велоспорт сближают людей Ⓟ

VeloHora by Skoda 2026 пройдёт 24 мая в центре Кишинёва.

Каждый год событие объединяет сотни участников, семьи, любителей велосипедов и сторонников более комфортного и экологичного города. Своим постоянным участием Skoda вновь подтверждает приверженность бренда интеллектуальной мобильности, безопасности и более экологичному будущему.

На международном уровне Skoda имеет тесную и историческую связь с велоспортом. История бренда началась ещё в 1895 году с производства велосипедов, а сегодня компания поддерживает соревнования и мероприятия, посвящённые городскому велоспорту, активному образу жизни и профессиональному спорту.

Участие в VeloHora by Skoda 2026 отражает ценности бренда: свободу передвижения, ответственность перед окружающей средой и объединение людей через общие впечатления. Мероприятие продвигает велосипед не только как формат активного отдыха, но и как современную и эффективную альтернативу городскому транспорту.

Официальным автомобилем мероприятия станет новый Skoda Kodiaq — SUV, сочетающий простор, современные технологии и комфорт, необходимые для активного образа жизни. Модель будет представлена на протяжении всего события и будет сопровождать участников в рамках организованных активностей.

Поддерживая VeloHora 2026, Skoda укрепляет свою позицию партнёра активных сообществ и инициатив, способствующих развитию современной мобильности в Республике Молдова.

Мероприятие обещает атмосферу, наполненную энергией, общением и вдохновением для всех, кто выбирает активный и устойчивый образ жизни. VeloHora by Skoda 2026 вновь демонстрирует, что будущее мобильности — это сотрудничество между людьми, городами и интеллектуальными транспортными решениями.

VeloHora by Skoda 2026 пройдёт 24 мая, старт состоится в 10:00 на Площади Великого Национального Собрания. Участие бесплатное, а регистрация на мероприятие уже открыта.