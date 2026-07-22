В Kaufland в Комрате прошел Fashion & Music Evening Ⓟ

Третье издание мероприятия Fashion & Music Evening состоялось 18 июля на парковке магазина Kaufland в городе Комрат.

В программе были ярмарка местных производителей, модный показ коллекций молдавских дизайнеров, концерт артистов региона, а кульминацией вечера стало выступление специального гостя — Ионела Истрати.

«Мы очень рады, что в рамках третьего выпуска проекта приехали в Комрат. Fashion & Music Evening стал для нас по-настоящему особенным пространством, где мы объединяем местных производителей, наших дизайнеров и хорошую музыку. Прекрасно видеть столько энергии и таланта, собранных в одном месте. А самым трогательным моментом вечера, безусловно, стал выход на подиум наших коллег в нарядах бренда Ionel — это искреннее проявление уверенности в себе, подлинности и поддержки местных ценностей», — отметила Кристина Арамэ, менеджер по корпоративным вопросам Kaufland Moldova.

В ярмарке местных производителей приняли участие более 40 участников, представивших свою продукцию в четырех тематических зонах. Посетители смогли познакомиться с широким ассортиментом местных товаров: сырами, мясными деликатесами, винами, медом и десертами, а также одеждой, кожаными аксессуарами, авторскими украшениями и изделиями народных мастеров из дерева. Кроме того, для гостей был организован кулинарный мастер-класс по приготовлению гёзлеме — традиционного блюда региона. Для детей работали зона отдыха, творческие мастер-классы, занятия по рисованию и развлекательная программа для всей семьи.

«Ярмарка местных женщин-предпринимателей в Комрате стала настоящим успехом, объединив в одном пространстве более 40 участников. Такие мероприятия дают малому бизнесу возможность напрямую общаться с клиентами и находить новых партнеров. Для AFAD региональные ярмарки являются эффективным инструментом повышения узнаваемости и экономического роста женщин-предпринимателей. Благодарственные отзывы участниц и их желание продолжать участие в будущих мероприятиях подтверждают, что нам удалось создать проект, который заслуживает продолжения», — заявила директор AFAD Ина Бордеяну.

Кульминацией вечера стал показ коллекций молдавских дизайнеров Ursanna, Ionel и Алины Браду. Все образы были представлены моделями агентства ADI Academy. Особым моментом стало дефиле сотрудниц Kaufland из Комрата. На один вечер они сменили рабочую форму на наряды бренда Ionel, продемонстрировав красоту разнообразия. Тем самым женщины показали, что красота не имеет границ, возраста, размеров или заранее установленных стандартов.

«Проект Fashion & Music Show в Kaufland Comrat значительно вырос, а сегодняшний выпуск был, прежде всего, посвящен людям. Он идеально воплотил идею сообщества, подчеркнув талант местных артистов и наряды, вдохновленные гагаузскими традициями», — отметил дирижер Moldovan Youth Orchestra Андриано Мариан.

Концертная программа продолжалась на протяжении всего дня. Перед гостями выступили местные исполнители Виталий Манжул, Олеа Пачи, Марина Карамалак и Нелли Узунова. Специальный гость вечера Ионел Истрати подарил зрителям яркое выступление, исполнив свои самые известные песни.

Таким образом, Fashion & Music Evening стал завершающим днем экспедиции La La Play – «Сообщества», направленной на популяризацию музыки и местной продукции из Румынии и Республики Молдова. Мероприятие организовано Moldovan National Youth Orchestra (MNYO) при поддержке Kaufland, в партнерстве с AFAD и UN Women, при финансовой поддержке Швеции и содействии Примэрии Комрата.

О Kaufland Moldova

Kaufland входит в число крупнейших розничных компаний Европы: более 1 540 магазинов в 8 странах, свыше 155 000 сотрудников и сеть из 9 магазинов в Республике Молдова.

В 2025 году Kaufland Moldova была удостоена награды конкурса «Торговая марка года», что подтверждает постоянные усилия компании по обеспечению высокого качества услуг и ее статус надежного экономического и социального партнера Республики Молдова.

Экологическая и социальная ответственность является одним из ключевых принципов корпоративной политики Kaufland на уровне всей группы компаний. Под брендом «Участие меняет мир» компания реализует и освещает все свои проекты в области социальной ответственности.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.kaufland.md