Kaufland Moldova: Успех в ритейле - 7 наград на Гала бизнес-сообщества Молдовы Ⓟ

Эти отличия отражают усилия и постоянную приверженность компании качеству услуг и участию в жизни общества, подтверждая её статус надежного экономического и социального партнера Республики Молдова.

Награды были вручены на мероприятии «Гала бизнес-сообщества Молдовы», организованном Торгово-промышленной палатой Республики Молдова и состоявшемся 29 мая.

Kaufland Moldova получила семь престижных трофеев, которые вновь подтверждают её лидирующие позиции на рынке современного ритейла и роль проводника устойчивых ценностей:

Золотая медаль в категории «Признание потребителей» — присуждена на основании прямого голосования клиентов, что подтверждает их доверие и лояльность.

Хрустальный Золотой Меркурий в категории «Зеленая экономика» — за постоянные усилия по продвижению устойчивой бизнес-модели.

Золотой Меркурий в категории «INTER» — за достижения и экономический вклад в качестве инвестора в Республике Молдова.

За высокие стандарты в области комплаенс-политик Kaufland Moldova получила Трофей честности, присуждённый Национальным антикоррупционным центром в номинации «Внедрение стандартов добросовестности в частном секторе».

Премия «Дружественная компания» была вручена UNFPA Moldova за продвижение внутренних политик, поддерживающих баланс между профессиональной и семейной жизнью, в категории «Рабочие места, дружественные семье».

В категории «Репутация и доверие» компания была награждена премией «Золотой Меркурий» — важной наградой, которая подтверждает статус бренда, пользующегося доверием благодаря прозрачности и прочным отношениям с общественностью и партнёрами.

Кроме того, компания была отмечена премией «Хрустальный Золотой Меркурий» за инициативы в области социальной ответственности в сферах климата, социальной поддержки, спорта, здравоохранения и образования в категории «Социально ответственная торговая марка».

Цель мероприятия — выявление и продвижение наиболее конкурентоспособных брендов на местном рынке, а также компаний, успешно внедривших современные стандарты управления качеством и зарекомендовавших себя высоким качеством продукции и услуг как на национальном, так и на международном рынках.

«Репутация и доверие зарабатываются годами и поддерживаются постоянными действиями, а не обещаниями. Для нас большая честь получить это признание, и мы благодарим наших клиентов, партнёров и сотрудников за их ценный вклад. Мы и дальше будем придерживаться этого курса — становиться лучше каждый день и оправдывать ожидания тех, кто ежедневно посещает наши магазины», — заявил Серджиу Фалэ, исполнительный директор Kaufland Moldova.

Конкурс «Торговая марка года» организован Торгово-промышленной палатой совместно с Государственным агентством по интеллектуальной собственности (AGEPI), Национальным антикоррупционным центром (CNA), Национальной конфедерацией профсоюзов Молдовы (CNSM) и UNFPA. Это мероприятие является важной площадкой для признания достижений в сфере торговли и продвижения высоких стандартов качества.

О Kaufland Moldova

Kaufland входит в число крупнейших розничных компаний Европы, насчитывая более 1 540 магазинов в 8 странах, свыше 155 000 сотрудников и сеть из 9 магазинов в Республике Молдова.

Экологическая и социальная ответственность является важнейшей частью корпоративной политики Kaufland. Компания убеждена, что мир может стать лучше благодаря вкладу каждого человека. Поэтому в 2018 году Kaufland создала платформу «Участие имеет значение», под эгидой которой освещаются все инициативы компании в области социальной ответственности.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.kaufland.md.