theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
simpals.md logosimpals
25 Мая 2026, 11:00
3 548
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Simpals открыл в Скулянах самую мощную зарядную станцию на 240 кВт Ⓟ

Simpals открыл в Скулянах самую мощную зарядную станцию сети — 240 кВт. Новая локация поддерживает сверхбыструю зарядку электромобилей и расширяет инфраструктуру на региональных трассах Молдовы.

Simpals открыл в Скулянах самую мощную зарядную станцию на 240 кВт.
Simpals открыл в Скулянах самую мощную зарядную станцию на 240 кВт.

Электромобильность в Молдове продолжает активно развиваться, а необходимая инфраструктура становится всё более доступной для владельцев электрокаров. В партнёрстве с EV Point компании Simpals и 999 открыли новую зарядную станцию по адресу: Унгены, с. Скулень, ул. Каля Ешилор, 1.

Новая станция мощностью 240 кВт стала самой мощной в сети Simpals на данный момент. Такая мощность позволяет значительно сократить время зарядки и делает поездки на электромобилях ещё более комфортными, особенно для водителей в пути и на дальних маршрутах.

Simpals открыл в Скулянах самую мощную зарядную станцию на 240 кВт

Расположение новой станции в важной транзитной точке отражает стратегическое направление развития сети — расширение инфраструктуры не только в Кишинёве, но и на региональных трассах и ключевых направлениях для электромобильности в Молдове.

Сегодня сеть EV Point уже включает 15 активных станций в 13 локациях по всей Молдове: 

  • Кишинёв, ул. Каля Басарабией, 16
  • Кишинёв, ул. Вадул луй Водэ, 70V/1
  • Moments Café & Market, E581, таможня Леушены
  • Кишинёв, ул. Михай Садовяну, 42/6
  • Кишинёв, ул. Петрикань, 206
  • Кагул, ул. Штефан чел Маре, 25
  • Кишинёв, ул. Милано, 1C
  • Кишинёв, ул. Албишоара, 19
  • Фалешты, ул. Бэлцулуй, 2
  • Кишинёв, ул. Албишоара, 68
  • Кишинёв, коммуна Тогатин
  • Лэпушна, Молдова
  • Унгены, с. Скулень, ул. Каля Ешилор, 1

Развивая сеть зарядных станций, Simpals и 999 продолжают создавать современную инфраструктуру для электротранспорта и делать её доступнее для владельцев электромобилей по всей стране.

Всё больше водителей выбирают электротранспорт, а наличие быстрых и удобных зарядных станций становится важной частью инфраструктуры будущего. Сеть Simpals продолжает расширяться, соединяя ключевые трассы и важные точки по всей Молдове.

Simpals открыл в Скулянах самую мощную зарядную станцию на 240 кВт

Если вы пользуетесь электромобилем, вы уже можете быстро и удобно заряжать автомобиль на станциях сети Simpals в разных регионах страны и на основных транзитных маршрутах.

Источник
simpals.md logosimpals
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте