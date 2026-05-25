Примэрия Кишинёва открывает летний сезон в Зелёном театре с участием топ-артистов и бесплатным входом Ⓟ

Один из крупнейших открытых амфитеатров Европы открывает летний сезон грандиозным концертом, любимыми артистами и атмосферой, которая превратит «Valea Morilor» в настоящее шоу под открытым небом.

Примэрия муниципия Кишинёв приглашает жителей и гостей столицы на событие, которое объединит на одной сцене любимых публикой артистов: Igor Cuciuc, Zinaida Julea, Orchestra Fraților Advahov, Adrian Ursu, Brio Sonores, Zdob și Zdub, Geta Burlacu, Natalia Gordienko, Maria Iliuț и ансамбль «Crenguță de Iederă», ансамбль «Romanița» и ансамбль «Plăieșii».

Мероприятие начнётся в 19:00, вход свободный. Для зрителей будет организован транспорт из всех секторов муниципия Кишинёв, начиная с 17:00.

Зелёный театр, рассчитанный на до 10 000 зрителей, вернулся в культурную жизнь столицы после процесса реабилитации, инициированного Примэрией Кишинёва в 2022 году.

В последние годы были модернизированы несколько зон комплекса, включая места для зрителей и подходы к амфитеатру, а процесс обновления продолжается поэтапно, чтобы Зелёный театр вернул свой прежний облик и статус культурной визитной карточки Кишинёва.

29 мая Зелёный театр станет площадкой для вечера живой музыки, эмоций и энергии, в фестивальной атмосфере, которая превратит парк «Валя Морилор» в одно из самых ярких мест столицы.