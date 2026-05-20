ОМ – официальная вода VeloHora by Skoda 2026: энергия движения Ⓟ
В 2026 году ОМ подтверждает приверженность здоровому образу жизни, став официальной водой VeloHora by Skoda 2026 — одного из крупнейших спортивных событий года.
24 мая на старт выйдут тысячи любителей велоспорта, для которых ОМ подготовила свою воду с оптимальным минеральным составом. Благодаря лёгкому вкусу и сбалансированному содержанию минералов, она подходит для поддержания гидратации и восстановления сил во время физических нагрузок.
ОМ — источник энергии для участников
ОМ — это не просто питьевая вода. Произведённая с использованием современных немецких технологий, она содержит оптимальный баланс минералов и микроэлементов, необходимых для поддержания водного баланса и восстановления после физических нагрузок. Лёгкий вкус и высокое качество делают её подходящим выбором для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни.
Поддержка спорта и активного образа жизни
Бренд ОМ уже зарекомендовал себя как надёжный партнёр в спортивной сфере, поддерживая различные мероприятия. В качестве официальной воды VeloHora by Skoda 2026, ОМ продолжает продвигать активный и здоровый образ жизни среди жителей нашей страны.
Забота о каждом участнике
Во время VeloHora by Skoda 2026 участники смогут освежиться и восстановить силы благодаря воде ОМ. Это поможет обеспечить комфорт и поддержать участников на протяжении всего маршрута, независимо от уровня подготовки.
Присоединяйся к VeloHora by Skoda 2026
VeloHora by Skoda 2026 состоится 24 мая, старт — в 12:00 на Площади Великого Национального Собрания. Участие бесплатное, регистрация на мероприятие уже открыта.