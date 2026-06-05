Eden: Новый уровень комфорта на Ботанике - премиальный жилой комплекс для тех, кто выбирает лучшее Ⓟ

В одном из самых зелёных и благоустроенных районов Кишинёва — на Ботанике — мы создаём жилой комплекс премиального класса, который отвечает самым высоким стандартам комфорта, качества и эстетики.

Дом, в который хочется возвращаться

Этот жилой комплекс — не просто место жительства, а новая философия городской жизни.

Он сочетает в себе:

Вентилируемый фасад — надежная защита, энергоэффективность и современный облик здания;

— надежная защита, энергоэффективность и современный облик здания; Материалы высочайшего качества — только проверенные поставщики и технологии;

— только проверенные поставщики и технологии; Подземная парковка — ваша машина будет защищена в любое время года;

— ваша машина будет защищена в любое время года; Закрытый внутренний двор — пространство для отдыха, безопасности детей и уединения от городской суеты.

Парковка — больше, чем удобство. Это ваш бонус.

В современном мире парковочное место — это не роскошь, а необходимость. Мы понимаем это, поэтому при покупке места на подземной парковке дарим скидку 10% на его стоимость.

Это реальная экономия и вклад в комфорт вашей повседневной жизни.

Не упустите шанс стать владельцем квартиры в одном из лучших домов Ботаники

Квартиры с продуманными планировками, высокими потолками и панорамными окнами уже доступны к продаже.

Откройте для себя новый стандарт городской жизни — записывайтесь на презентацию прямо сейчас.

Тел.: +373 61 11 11 17

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