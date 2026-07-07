Новый Mercedes-Benz S-Class впервые представлен в Республике Молдова Ⓟ

25 июня 2026 года Mercedes-Benz Moldova представил в Кишинёве новый Mercedes-Benz S-Class — модель, которая на протяжении десятилетий остаётся символом комфорта, безопасности и технологического лидерства.

На один вечер Mercedes-Benz Center стал местом, где история бренда встретилась с его будущим. Свет, видеопроекции и живое звучание оркестра создали эффектную атмосферу для главного момента вечера — презентации нового S-Class.

Под знаком 140 Years of Innovation гости увидели путь Mercedes-Benz от первого автомобиля, запатентованного Карлом Бенцем в 1886 году, до нового S-Class — модели, которая сегодня продолжает задавать стандарты роскоши, комфорта и инноваций.

Эту связь времён подчеркнула экспозиция ретро-автомобилей Mercedes-Benz: W187, W180, W111, C126. Эти модели стали символическим мостом между наследием и будущим, напомнив, что стремление к совершенству, уважение к традициям и смелый взгляд вперёд уже 140 лет остаются частью ДНК Mercedes-Benz.

Новый Mercedes-Benz S-Class продолжает наследие модели, которая десятилетиями задаёт стандарты автомобильной индустрии. Это самое масштабное обновление в рамках одной генерации S-Class: более 50% автомобиля было заново разработано, обновлено или переосмыслено.

В новом S-Class технологии работают не ради демонстрации, а ради ощущения спокойствия в каждой поездке. Подвеска AIRMATIC и опциональная E-ACTIVE BODY CONTROL используют интеллектуальное демпфирование и данные Car-to-X, чтобы заранее адаптироваться к неровностям дороги. Система может предупредить водителя о резких дефектах покрытия или заранее подготовить подвеску к длинным дорожным препятствиям.

Та же внимательность ощущается и в интерьере. Digital Vent Control автоматически регулирует передние и задние дефлекторы вентиляции в зависимости от выбранного сценария, а настройки можно персонализировать через MBUX — от мягкого потока воздуха для водителя до расслабляющей атмосферы для пассажиров заднего ряда. А новая система очистки воздуха с ENERGIZING AIR CONTROL способна обновлять воздух в салоне примерно каждые 90 секунд, фильтруя мелкие частицы PM2.5 и снижая неприятные запахи или вредные газы.

Даже дождь здесь продуман до мелочей. Во время разработки инженеры Mercedes-Benz моделировали разные виды ливня в лаборатории с 1 648 водяными форсунками, чтобы снизить шум сильного дождя и сохранить в салоне максимально спокойную атмосферу. Поэтому даже когда снаружи непогода, внутри S-Class остаётся ощущение тишины и контроля.

За безопасность отвечают системы, которые реагируют ещё до возможного столкновения. PRE-SAFE® Sound может подготовить слух пассажиров к резкому звуку удара с помощью специального «розового шума», а активная атмосферная подсветка с примерно 250 LED-элементами способна визуально предупредить о потенциальной опасности.

Новый S-Class оснащён 10 камерами, 5 радарами и 12 ультразвуковыми датчиками, а его цифровая архитектура MB.OS объединяет ключевые системы автомобиля в единую интеллектуальную экосистему. Это не просто набор технологий, а инженерная философия Mercedes-Benz: предугадывать, защищать и создавать комфорт ещё до того, как в нём появляется необходимость.

Именно поэтому новый S-Class- не просто продолжение легенды. Это современное выражение того, что Mercedes-Benz создаёт уже 140 лет: инновации, которые становятся эмоцией.

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