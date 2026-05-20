Moldindconbank поддерживает модернизацию школ: в лицее имени Ивана Вазова в Тараклии состоялось открытие спортзала Ⓟ

Речь идёт об инициативе Министерства образования и исследований, при поддержке Moldindconbank, который выделил 2 миллиона леев, и реализованной НПО «The Moldova Project».

Новый спортивный зал был капитально отремонтирован в результате масштабного процесса реконструкции и оснащения, который включал разработку технического проекта, полное обновление помещения, замену покрытия пола, модернизацию электрической системы, установку высокоэффективной системы вентиляции, реконструкцию раздевалок, обустройство санитарных узлов и душевых, а также оснащение новым спортивным инвентарём.

Более того, модернизация была выполнена на основе инновационного проекта перепроектирования спортивных залов, при финансовой поддержке Moldindconbank, который будет реализован как минимум в 90 школах по всей стране.

Присутствовавший на мероприятии Игорь Стратан, директор Департамента сети и альтернативных каналов Moldindconbank, заявил, что участие банка в таких проектах является естественным, поскольку они представляют собой прямые инвестиции в будущее Республики Молдова.

«Для Moldindconbank инвестиции в образование — это инвестиции в будущее страны и в поколения, которые будут строить завтрашнюю Республику Молдова. Гордимся тем, что поддерживаем национальный проект «Молдова для образования», в том числе финансируя инновационный проект перепроектирования спортивных залов, который будет реализован как минимум в 90 школах по всей стране. Зал, открытый в Теоретическом лицее «Иван Вазов» в Тараклии, доказывает, что ученики Республики Молдова заслуживают образовательную инфраструктуру на самом высоком уровне», — заявил Игорь Стратан.

Представитель Moldindconbank подчеркнул, что Moldindconbank выбрал именно лицей в Тараклии, поскольку основным акционером финансового учреждения является инвестиционная группа из Болгарии, а поддержка этнических болгар в Республике Молдова является частью ценностей, продвигаемых банком.

В церемонии открытия принял участие и Иван Думиникэ, руководитель Управления по межэтническим отношениям Министерства образования и исследований, который подчеркнул важность инвестиций в современную школьную инфраструктуру.

«Благодаря таким проектам мы создаем безопасную, функциональную и мотивирующую образовательную среду для учащихся. Модернизация спортивной инфраструктуры способствует не только улучшению образовательного процесса, но и продвижению здорового и активного образа жизни среди молодежи», — заявил представитель министерства.

Директор лицея Эмилия Запорожан отметила, что проект был реализован в период с августа 2025 года по май 2026 года, и поблагодарила Moldindconbank за поддержку, оказанную образовательному сообществу Тараклии.

«Благодарим Moldindconbank за участие и за усилия, направленные на то, чтобы наши ученики получили нормальные условия для тренировок и занятий физкультурой», — заявила Эмилия Запорожан.

В свою очередь, Виктория Морозов, председатель Ассоциации «The Moldova Project», подчеркнула прямое влияние инвестиций в образовательную инфраструктуру на учеников и учителей.

«Современное, безопасное и хорошо оборудованное пространство меняет характер проведения занятий, уровень вовлеченности учащихся и способность учебного заведения создавать реальные возможности для развития молодого поколения», — отметила Виктория Морозов.

В теоретическом лицее «Иван Вазов» в Тараклии обучаются около 500 учеников, и такие проекты способствуют не только модернизации инфраструктуры, но и укреплению веры в будущее как у учеников и родителей, так и у педагогов.

