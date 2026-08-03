Milanin: Квартира сегодня — комфортные платежи на весь период строительства и дольше Ⓟ

Покупка собственного жилья не должна становиться финансовым испытанием. Именно поэтому в жилом комплексе Milanin Durlești действует кредитование от застройщика, позволяющее приобрести квартиру на удобных и понятных условиях.

Вам не нужно сразу оплачивать полную стоимость квартиры. Достаточно внести первоначальный взнос, а оставшуюся сумму выплачивать ежемесячно или по индивидуальному графику на протяжении всего периода строительства и даже после его завершения. Такой формат позволяет грамотно распределить бюджет, сохранить финансовую стабильность и уже сегодня сделать шаг к собственной квартире.

Преимущества кредитования от застройщика:

✔ минимальный первоначальный взнос;

✔ комфортный график платежей, который можно адаптировать под ваши возможности;

✔ без сложных банковских процедур;

✔ возможность приобрести квартиру уже сегодня, не откладывая решение на будущее.

Milanin Durlești — это современный жилой комплекс в активно развивающемся районе с продуманными планировками, качественным строительством, благоустроенной территорией и подземным паркингом.

Не откладывайте покупку квартиры на потом. Пока дом строится, вы можете постепенно оплачивать свою будущую недвижимость, делая путь к собственному жилью максимально комфортным.

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