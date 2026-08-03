Milanin: Квартира сегодня — комфортные платежи на весь период строительства и дольше Ⓟ
Покупка собственного жилья не должна становиться финансовым испытанием. Именно поэтому в жилом комплексе Milanin Durlești действует кредитование от застройщика, позволяющее приобрести квартиру на удобных и понятных условиях.
Вам не нужно сразу оплачивать полную стоимость квартиры. Достаточно внести первоначальный взнос, а оставшуюся сумму выплачивать ежемесячно или по индивидуальному графику на протяжении всего периода строительства и даже после его завершения. Такой формат позволяет грамотно распределить бюджет, сохранить финансовую стабильность и уже сегодня сделать шаг к собственной квартире.
Преимущества кредитования от застройщика:
✔ минимальный первоначальный взнос;
✔ комфортный график платежей, который можно адаптировать под ваши возможности;
✔ без сложных банковских процедур;
✔ возможность приобрести квартиру уже сегодня, не откладывая решение на будущее.
Milanin Durlești — это современный жилой комплекс в активно развивающемся районе с продуманными планировками, качественным строительством, благоустроенной территорией и подземным паркингом.
Не откладывайте покупку квартиры на потом. Пока дом строится, вы можете постепенно оплачивать свою будущую недвижимость, делая путь к собственному жилью максимально комфортным.
Свяжитесь с нами +373 (69) 888 858 чтобы узнать подробности кредитования и выбрать квартиру, которая подходит именно вам.