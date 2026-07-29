Milanin Durlești: Купите квартиру в жилом комплексе на выгодных условиях Ⓟ
Современный жилой комплекс Milanin Durlești — это сочетание качественного строительства, продуманных планировок и комфортной городской среды.
Комплекс расположен в тихом и развивающемся районе Дурлешт, рядом с необходимой инфраструктурой, магазинами, учебными заведениями и удобными транспортными развязками.
Теперь приобрести квартиру стало еще проще. Вы сами выбираете удобный срок оплаты, а оформление занимает минимум времени и документов.
✔ Кредитование от застройщика на выгодных условиях
✔ Индивидуальный график выплат до окончания строительства или на более длительный срок
✔ Первый взнос от 10%
✔ Для оформления необходим только паспорт
✔ Современные планировки и просторные квартиры
✔ Подземный паркинг и благоустроенная территория
✔ Панорамные окна и качественные строительные материалы
Не откладывайте покупку квартиры на потом. Сегодня достаточно принять решение, а удобные условия оплаты мы подберем вместе.
Milanin Durlești — место, где начинается комфортная жизнь вашей семьи.
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