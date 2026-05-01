Logoped-Magician: Ранние сигналы в развитии речи, которые нельзя оставлять без внимания Ⓟ

«Подождите ещё немного…» - именно эту фразу слышат большинство родителей, когда начинают замечать первые тревожные сигналы у ребёнка. Но это только усугубляет проблему.

Специалисты центра коррекции речи Logoped-Magician провели анонимный опрос среди более 300 родителей.

87% заметили первые признаки задержки развития до 2 лет.

Но 92% получили совет «подождать».

Причём 62% родителей получили этот совет именно от врачей.

«Перерастёт», «мальчики позже начинают говорить», «у всех по-разному» - эти фразы дают ложное чувство спокойствия и заставляют родителей сомневаться в собственных ощущениях.

А ведь первые сигналы часто выглядят совсем не страшно - ребёнок не откликается на имя, не повторяет слова, мало лепечет, избегает контакта, не показывает пальцем, словно «живёт в своём мире». Это не всегда означает серьёзный диагноз. Но это всегда повод насторожиться и разобраться.

Самая опасная стратегия - просто наблюдать.

Потому что пока взрослые ждут, ребёнок продолжает развиваться с теми трудностями, которые уже есть.

Важно понимать, что речь - это не просто слова. Это работа сразу нескольких систем организма. И если где-то есть сбой- он может влиять на всё развитие ребёнка в целом.

По данным ВОЗ, различные формы задержки речевого развития встречаются примерно у 25–30% детей раннего возраста. А первые признаки РАС чаще всего тоже проявляются именно через особенности речи, коммуникации и взаимодействия.

Поэтому ранняя диагностика - это не перестраховка.

Это возможность не потерять самое ценное время.

Если вам кажется, что что-то не так, то вам не кажется.

Лучше проверить и спать спокойно, чем ждать и упустить момент.

Logoped-Magician

https://logoped.clinic/

+37360025201