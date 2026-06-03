Linella удостоена 6 наград в рамках конкурса «Торговая марка года 2025» Ⓟ

Шесть наград, присуждённых бренду Linella, отражают доверие потребителей, устойчивое развитие компании, поддержку местных производителей, развитие цифровых сервисов и участие в проектах, оказывающих положительное влияние на общество.

Полученные в рамках конкурса награды подтверждают успехи компании в различных направлениях деятельности — от эффективности в сфере розничной торговли и высокой оценки со стороны покупателей до социальной ответственности, цифровизации и поддержки дуального образования.

Награда «Золотой Меркурий» в категории «Лидер года» подтверждает лидирующие позиции Linella на рынке розничной торговли Республики Молдова и роль компании в развитии современной торговли благодаря расширению сети, постоянным инвестициям, инновациям и решениям, ориентированным на потребности покупателей.

Золотая медаль в категории «Признание потребителей» отражает доверие клиентов, которые ежедневно выбирают Linella, высоко оценивая качество продукции, широкий ассортимент, доступность товаров и комфортный опыт покупок как в магазинах сети, так и онлайн.

Золотая медаль в категории «Местный бренд» вновь подтверждает национальную идентичность Linella и вклад компании в продвижение отечественной продукции, а также поддержку производителей Республики Молдова.

Награда «Хрустальный Золотой Меркурий» в категории «Социально ответственная торговая марка» подчёркивает участие компании в инициативах, направленных на поддержку общества, образования, людей и устойчивого развития через проекты, создающие реальную ценность для общества.

«Хрустальный Золотой Меркурий» в категории «Онлайн-бизнес» свидетельствует о развитии цифровых услуг Linella и стремлении компании предоставлять клиентам современные, быстрые и удобные решения, соответствующие новым потребительским привычкам.

Кроме того, Диплом «Премия за качество в дуальном образовании» стал признанием вклада Linella в подготовку молодых специалистов и поддержку практико-ориентированного образования, тесно связанного с потребностями рынка труда.

«Эти награды являются важной оценкой труда всей команды Linella и подтверждают выбранный нами путь развития — быть ближе к людям, сообществам и потребностям потребителей. Мы благодарны нашим клиентам, которые ежедневно выбирают нас, партнёрам, способствующим нашему развитию, и коллегам, чей профессионализм и преданность делу обеспечивают постоянный рост бренда Linella. Мы продолжим инвестировать в современные услуги, поддержку отечественных производителей и проекты, оказывающие положительное влияние на общество», — отметил генеральный директор Moldretail Group S.R.L. Игорь Кэлкый.

Полученные награды укрепляют стремление компании и дальше оставаться рядом с людьми, предлагая современные услуги, качественные товары, поддержку местных производителей и инициативы, способствующие развитию общества.

Имея 25-летний опыт работы на рынке Республики Молдова, Linella продолжает продвигать современную и ответственную торговлю. Сегодня сеть объединяет 205 магазинов по всей стране и более 6000 сотрудников.