Linella передала медоборудование на 3 млн леев Институту Неврологии и Нейрохирургии Diomid Gherman Ⓟ

Оно предназначено для улучшения условий лечения, ухода и реабилитации пациентов, а также поддержки работы медперсонала.

В рамках мероприятия по передаче оборудования приняли участие представители института, медицинского персонала и компании. Были представлены переданные медицинские устройства и их влияние на работу учреждения.

Среди оборудования, предоставленного институту, находятся устройства, необходимые для повседневной медицинской деятельности: для мониторинга пациентов, проведения лечения, поддержки медицинских вмешательств и процесса реабилитации.

Институт неврологии и нейрохирургии „Diomid Gherman” ежегодно оказывает медицинскую помощь тысячам пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы и является одним из ведущих медицинских учреждений в области неврологии и нейрохирургии в Республике Молдова.

«Институт неврологии и нейрохирургии ежегодно лечит около 7 000 пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы. Кроме того, ежедневно, 24/7, в учреждении работает отделение неотложной помощи, которое обслуживает около 8 000 пациентов в год», — отметил Владимир Долги, директор Института неврологии и нейрохирургии „Diomid Gherman”.

По словам представителей института, новое оборудование поможет создать условия ухода, приближенные к европейским стандартам, и поддержит специалистов в оказании медицинской помощи пациентам, нуждающимся в вмешательстве, лечении и реабилитации.

«Мы считаем, что здравоохранение — одна из важнейших сфер, в которую бизнес может и должен вовлекаться. Там, где мы можем оказать поддержку, мы делаем это с полной отдачей и открытостью. Благодарим вас за ежедневную работу и надеемся, что этот вклад будет полезным и значимым для вашего учреждения», — заявил Игорь Калкый, генеральный директор Moldretail Group SRL.

Благодаря этой инициативе Linella продолжает участвовать в социальных проектах, имеющих реальное влияние на людей. Компания считает, что партнерство между частным сектором и медицинскими учреждениями может способствовать развитию системы здравоохранения и укреплению более ответственного и солидарного общества.