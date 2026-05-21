Librarius открывает новую книжную кофейню в секторе Чеканы Ⓟ

Новая локация расположена по адресу: ул. Мирча чел Бэтрын, 1. Librarius Café сочетает современный элегантный дизайн, атмосферу уюта и богатый выбор книг, превращая каждый визит в особый опыт.

Здесь мир чтения гармонично дополняет аромат настоящего венского кофе, создавая теплое пространство для отдыха, общения и вдохновения.

В новой книжной кофейне представлены издания для читателей разных возрастов и интересов — от произведений признанных классиков до самых свежих книжных новинок. Посетители смогут найти художественную литературу, книги по саморазвитию, истории, искусству и гастрономии, а также подборку настольных игр, развивающих игрушек, творческих наборов и периодических изданий для всей семьи.

По случаю открытия гостей Librarius Café ждут специальные предложения.

Открытие новой книжной кофейни в секторе Чеканы продолжает миссию Librarius — делать книги ближе к людям, поддерживать образование, культуру и развитие сообщества. Это новое место для всех, кто любит читать, открывать для себя новые истории и проводить время в атмосфере вдохновения.

Книжный магазин открыт с понедельника по субботу с 09:00 до 21:00, а в воскресенье — с 10:00 до 19:00. Добро пожаловать в Librarius Café по адресу: улица Мирча чел Бэтрын, 1.

