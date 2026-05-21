theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
librarius
21 Мая 2026, 11:00
4 432
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Librarius открывает новую книжную кофейню в секторе Чеканы Ⓟ

Сеть Librarius открывает новую книжную кофейню Librarius Café в секторе Чеканы — пространство, созданное для книг, вдохновляющих встреч и приятных моментов за чашкой кофе.

Librarius открывает новую книжную кофейню в секторе Чеканы

Новая локация расположена по адресу: ул. Мирча чел Бэтрын, 1. Librarius Café сочетает современный элегантный дизайн, атмосферу уюта и богатый выбор книг, превращая каждый визит в особый опыт. 

Librarius открывает новую книжную кофейню в секторе Чеканы

Здесь мир чтения гармонично дополняет аромат настоящего венского кофе, создавая теплое пространство для отдыха, общения и вдохновения.

Librarius открывает новую книжную кофейню в секторе Чеканы

В новой книжной кофейне представлены издания для читателей разных возрастов и интересов — от произведений признанных классиков до самых свежих книжных новинок. Посетители смогут найти художественную литературу, книги по саморазвитию, истории, искусству и гастрономии, а также подборку настольных игр, развивающих игрушек, творческих наборов и периодических изданий для всей семьи.

По случаю открытия гостей Librarius Café ждут специальные предложения.

Librarius открывает новую книжную кофейню в секторе Чеканы

Открытие новой книжной кофейни в секторе Чеканы продолжает миссию Librarius — делать книги ближе к людям, поддерживать образование, культуру и развитие сообщества. Это новое место для всех, кто любит читать, открывать для себя новые истории и проводить время в атмосфере вдохновения.

Librarius открывает новую книжную кофейню в секторе ЧеканыКнижный магазин открыт с понедельника по субботу с 09:00 до 21:00, а в воскресенье — с 10:00 до 19:00. Добро пожаловать в Librarius Café по адресу: улица Мирча чел Бэтрын, 1.

Онлайн магазин: www.librarius.md   

Социальные сети: Facebook | Instagram | TikTok | Telegram

Librarius открывает новую книжную кофейню в секторе Чеканы

Источник
librarius
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте