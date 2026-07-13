LactoBio Enterosgel: Диарея на отдыхе? Советы, чтобы не испортить отпуск Ⓟ

Отпуск, море, дача, пикники и путешествия — именно в эти моменты меньше всего хочется думать о проблемах с желудком. Но статистика показывает, что летом количество пищевых отравлений и кишечных инфекций возрастает в несколько раз.

Причина проста: жара ускоряет размножение бактерий в продуктах и воде, а смена привычного рациона создаёт дополнительную нагрузку на кишечник. Именно поэтому диарея остаётся одной из самых частых причин испорченного отдыха у взрослых и детей.

Что делать при первых признаках диареи?

Главная ошибка — ждать, что всё пройдёт само. При диарее организм быстро теряет воду и электролиты, а токсины и продукты жизнедеятельности бактерий продолжают раздражать кишечник.

Специалисты рекомендуют:

✅ пить больше жидкости небольшими порциями;

✅ временно отказаться от тяжёлой пищи;

✅ использовать современные энтеросорбенты для связывания и выведения токсинов.

Именно поэтому многие путешественники обязательно берут с собой LactoBioEnterosGel — современный гелеобразный энтеросорбент нового поколения.

Почему LactoBioEnterosGel стоит взять с собой в отпуск?

В отличие от активированного угля, который действует грубо и может связывать не только вредные, но и полезные вещества, LactoBioEnterosGel работает более избирательно.

✔️ Помогает выводить токсины, бактерии и продукты их жизнедеятельности.

✔️ До 40 раз эффективнее активированного угля по сорбционной способности.

✔️ Не раздражает слизистую кишечника благодаря мягкой гелевой структуре.

✔️ Способствует сохранению нормальной микрофлоры кишечника.

✔️ Подходит всей семье, включая детей с 6 месяцев.

Кроме того, удобные пакетики легко помещаются в дорожную сумку, рюкзак или автомобильную аптечку.

Собираете чемодан?

Опытные путешественники знают: многие неприятности проще предотвратить.

Если впереди поездка, отдых на природе, поход, путешествие с детьми или длительная дорога, разумно заранее положить в аптечку несколько пакетиков LactoBioEnterosGel. Они не займут много места, но могут оказаться гораздо полезнее многих вещей, которые обычно берут «на всякий случай». Зато, при необходимости, LactoBioEnterosGel поможет быстро справиться с кишечными инфекциями, пищевыми отравлениями и диареей.

LactoBioEnterosGel — умная защита от микробов и токсинов в дороге и на отдыхе.

Продаётся в аптеках Молдовы в удобных пакетиках и большой семейной тубе.

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