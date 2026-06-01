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9 Июня 2026, 12:00
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Lactobio Enterosgel: Как избежать отравлений черешней? Ⓟ

Сезон черешни многие ждут с нетерпением. Первые сладкие ягоды ассоциируются с летом и отдыхом. Но врачи знают: в начале сезона резко увеличивается количество жалоб на кишечный дискомфорт и пищевые отравления — особенно у детей.

Почему после черешни может стать плохо?

Проблема не в самой черешне 🍒, а в том, как и где она выращивалась, перевозилась и хранилась. Ранняя черешня нередко содержит остатки удобрений и веществ для ускоренного созревания. Кроме того, ягоды долго лежат на солнце, продаются у дорог или плохо промываются перед употреблением..

В результате уже через несколько часов могут появиться:

  • тяжесть и вздутие живота
  • урчание и спазмы
  • тошнота
  • диарея
  • слабость и ухудшение самочувствия

Особенно чувствительно реагируют дети, люди с хроническими проблемами ЖКТ и те, кто любит есть ягоды «килограммами».

Lactobio Enterosgel: Как избежать отравлений черешней?

Почему активированный уголь — уже не лучший выбор?

При первых симптомах многие по привычке принимают активированный уголь. Но современные специалисты всё чаще рекомендуют более мягкие и эффективные сорбенты нового поколения.

Одним из таких средств является LactoBioEnterosGel — гелеобразный энтеросорбент с более деликатным и «умным» действием.

Lactobio Enterosgel: Как избежать отравлений черешней?

Чем отличается LactoBioEnterosGel?

 Работает избирательно. Средство помогает связывать и выводить токсины, бактерии и вредные вещества, не повреждая полезную микрофлору кишечника.

 До 40 раз эффективнее активированного угля. Благодаря современной структуре геля сорбция происходит быстрее и эффективнее.

 Подходит детям и взрослым. LactoBioEnterosGel разрешён с 6 месяцев жизни и подходит для всей семьи.

 Комфортен для кишечника. Гелевая форма мягко обволакивает слизистую и не раздражает ЖКТ, что особенно важно при диарее и кишечном раздражении.

 Удобен летом и в дороге. Препарат LactoBioEnterosGel выпускается в пакетиках, которые удобно брать с собой на дачу, пикник, в поездку или отпуск.

Если вы покупаете раннюю черешню, клубнику или другие сезонные ягоды, разумно держать сорбент под рукой заранее. Несколько пакетиков LactoBioEnterosGel в машине, сумке или домашней аптечке помогут быстро среагировать при первых признаках интоксикации.

Продаётся в аптеках Молдовы в пакетиках и большой семейной тубе.

LactoBioEnterosGel — современная помощь при пищевых отравлениях, кишечных инфекциях и интоксикациях.

Lactobio Enterosgel: Как избежать отравлений черешней?

 🌐 https://lb-enterosgel.md/

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