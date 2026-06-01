Lactobio Enterosgel: Как избежать отравлений черешней? Ⓟ

Почему после черешни может стать плохо?

Проблема не в самой черешне 🍒, а в том, как и где она выращивалась, перевозилась и хранилась. Ранняя черешня нередко содержит остатки удобрений и веществ для ускоренного созревания. Кроме того, ягоды долго лежат на солнце, продаются у дорог или плохо промываются перед употреблением..

В результате уже через несколько часов могут появиться:

тяжесть и вздутие живота

урчание и спазмы

тошнота

диарея

слабость и ухудшение самочувствия

Особенно чувствительно реагируют дети, люди с хроническими проблемами ЖКТ и те, кто любит есть ягоды «килограммами».

Почему активированный уголь — уже не лучший выбор?

При первых симптомах многие по привычке принимают активированный уголь. Но современные специалисты всё чаще рекомендуют более мягкие и эффективные сорбенты нового поколения.

Одним из таких средств является LactoBioEnterosGel — гелеобразный энтеросорбент с более деликатным и «умным» действием.

Чем отличается LactoBioEnterosGel?

✅ Работает избирательно. Средство помогает связывать и выводить токсины, бактерии и вредные вещества, не повреждая полезную микрофлору кишечника.

✅ До 40 раз эффективнее активированного угля. Благодаря современной структуре геля сорбция происходит быстрее и эффективнее.

✅ Подходит детям и взрослым. LactoBioEnterosGel разрешён с 6 месяцев жизни и подходит для всей семьи.

✅ Комфортен для кишечника. Гелевая форма мягко обволакивает слизистую и не раздражает ЖКТ, что особенно важно при диарее и кишечном раздражении.

✅ Удобен летом и в дороге. Препарат LactoBioEnterosGel выпускается в пакетиках, которые удобно брать с собой на дачу, пикник, в поездку или отпуск.

Если вы покупаете раннюю черешню, клубнику или другие сезонные ягоды, разумно держать сорбент под рукой заранее. Несколько пакетиков LactoBioEnterosGel в машине, сумке или домашней аптечке помогут быстро среагировать при первых признаках интоксикации.

Продаётся в аптеках Молдовы в пакетиках и большой семейной тубе.

LactoBioEnterosGel — современная помощь при пищевых отравлениях, кишечных инфекциях и интоксикациях.

🌐 https://lb-enterosgel.md/