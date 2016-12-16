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Business News logoBusiness News
31 Июля 2026, 09:30
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Kärcher Go Further: устойчивые инновации, выгодные цены и 4 года гарантии Ⓟ

Компания Kärcher представляет новую линейку бытовой и профессиональной техники для уборки Go!Further (Движение Вперед).

Эта серия объединяет в себе надежные и современные решения для дома и бизнеса, в основе которых лежит ответственный подход к инновациям и забота об окружающей среде.

Kärcher Go Further: устойчивые инновации, выгодные цены и 4 года гарантии

Техника Go!Further — это продукты, которые идут на шаг вперед. Новая линейка, выполненная в стильном черном цвете, использует переработанный пластик, моющие средства на натуральной основе и отличается повышенной энерго- и водоэффективностью. Кроме того, компания Kärcher активно поддерживает инициативы Глобального фонда природы (GNF), обеспечивая чистую воду для будущего.

Главная акция этого лета: с 1 по 31 августа 2026 года!

Только в августе Kärcher запускает беспрецедентную акцию на всю линейку Go!Further. Мы делаем уборку не только экологичной, но и невероятно выгодной.

Вас ждут три главных преимущества при покупке в этот период:

  • Специальные цены: Техника из серии Go!Further предлагается по супернизкой цене, действующей только в рамках акции.
  • Гарантированные подарки: Каждый покупатель бытового или профессионального аппарата из серии Go!Further получает в подарок эксклюзивные аксессуары или химию, обеспечивающие наилучшие результаты уборки.
  • 4 года гарантии: Мы уверены в качестве нашей техники, поэтому предлагаем дополнительный год гарантии (итого 4 года) на серию Go!Further  для абсолютной уверенности и долгосрочного результата.

Наш девиз звучит одинаково убедительно:

  • Kärcher Go!Further! Устойчивые инновации, экономия энергии и чистая вода для будущего! Только сейчас: специальные цены, подарки и 4 года гарантии. Выбирай Kärcher!

Где купить? Акция действует в период c 1 по 31 августа 2026 во всех Керхер Центрах страны, в  интернет магазине www.karchershop.md и в магазинах Партнеров в пределах имеющегося запаса.

Ждем вас в наших Kärcher Центрах в городе Кишинев, Бельцы, Комрат и Унгены:

г. Кишинёв, ул. Албишоара, 78/5. Teл.: +373 (22) 806 311

г. Кишинёв, ул. Богдан Воевод, 7Б. Teл.: +373 (22) 806 333

г. Кишинёв, ул. Матеевич, 38/1. Teл.: +373 (22) 796 717

г. Кишинёв, ул. Христо Ботев, 6. Teл.: +373 (22) 806 309

г. Кишинёв, ул. Мария Драган, 21. Teл.: +373 (22) 106 110

г. Бельцы, ул. Дечебал, 124. Teл.: +373 (231) 85 061

г. Комрат, ул. Третьякова, 19. Тел.: +373 (298) 84 261

г. Унгены, ул. Дечебал, 19. Тел.: +373 (236) 81 842

Оформляйте заказы онлайн на сайте или узнайте больше подробностей о кампании на www.karcher.com/md.

Присоединяйтесь к движению Go!Further — выбирайте устойчивые инновации и бескомпромиссное качество Kärcher!

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Linkedin: Kärcher Moldova 

Youtube канал: Karcher Moldova 

Вы можете поделиться с нами Вашими впечатлениями от обслуживания, полученного в нашем Сервисном Центре, перейдя по ссылкам:

www.karcher.com/md-ru/servis/home-garden/ocenka-servisnogo-obsluzhivanija-karcher.html

www.karcher.com/md-ru/servis/professional/ocenka-servisnogo-obsluzhivanija-karcher.html

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