Kärcher Go Further: устойчивые инновации, выгодные цены и 4 года гарантии Ⓟ
Компания Kärcher представляет новую линейку бытовой и профессиональной техники для уборки Go!Further (Движение Вперед).
Эта серия объединяет в себе надежные и современные решения для дома и бизнеса, в основе которых лежит ответственный подход к инновациям и забота об окружающей среде.
Техника Go!Further — это продукты, которые идут на шаг вперед. Новая линейка, выполненная в стильном черном цвете, использует переработанный пластик, моющие средства на натуральной основе и отличается повышенной энерго- и водоэффективностью. Кроме того, компания Kärcher активно поддерживает инициативы Глобального фонда природы (GNF), обеспечивая чистую воду для будущего.
Главная акция этого лета: с 1 по 31 августа 2026 года!
Только в августе Kärcher запускает беспрецедентную акцию на всю линейку Go!Further. Мы делаем уборку не только экологичной, но и невероятно выгодной.
Вас ждут три главных преимущества при покупке в этот период:
- Специальные цены: Техника из серии Go!Further предлагается по супернизкой цене, действующей только в рамках акции.
- Гарантированные подарки: Каждый покупатель бытового или профессионального аппарата из серии Go!Further получает в подарок эксклюзивные аксессуары или химию, обеспечивающие наилучшие результаты уборки.
- 4 года гарантии: Мы уверены в качестве нашей техники, поэтому предлагаем дополнительный год гарантии (итого 4 года) на серию Go!Further для абсолютной уверенности и долгосрочного результата.
Наш девиз звучит одинаково убедительно:
- Kärcher Go!Further! Устойчивые инновации, экономия энергии и чистая вода для будущего! Только сейчас: специальные цены, подарки и 4 года гарантии. Выбирай Kärcher!
Где купить? Акция действует в период c 1 по 31 августа 2026 во всех Керхер Центрах страны, в интернет магазине www.karchershop.md и в магазинах Партнеров в пределах имеющегося запаса.
Ждем вас в наших Kärcher Центрах в городе Кишинев, Бельцы, Комрат и Унгены:
г. Кишинёв, ул. Албишоара, 78/5. Teл.: +373 (22) 806 311
г. Кишинёв, ул. Богдан Воевод, 7Б. Teл.: +373 (22) 806 333
г. Кишинёв, ул. Матеевич, 38/1. Teл.: +373 (22) 796 717
г. Кишинёв, ул. Христо Ботев, 6. Teл.: +373 (22) 806 309
г. Кишинёв, ул. Мария Драган, 21. Teл.: +373 (22) 106 110
г. Бельцы, ул. Дечебал, 124. Teл.: +373 (231) 85 061
г. Комрат, ул. Третьякова, 19. Тел.: +373 (298) 84 261
г. Унгены, ул. Дечебал, 19. Тел.: +373 (236) 81 842
Оформляйте заказы онлайн на сайте или узнайте больше подробностей о кампании на www.karcher.com/md.
Присоединяйтесь к движению Go!Further — выбирайте устойчивые инновации и бескомпромиссное качество Kärcher!
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