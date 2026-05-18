Invitro Diagnostics стала лидером в области ультразвуковой диагностики в Молдове Ⓟ

В современной медицине многие клинические решения начинаются с изображения. Изображения, полученного быстро, неинвазивно, без лучевой нагрузки и способного дать ответы в режиме реального времени. Ультразвуковая диагностика стала одним из важнейших «окон» в организм человека, изменив подход к выявлению и мониторингу многочисленных патологий.

От оценки внутренних органов до анализа кровотока и тонких тканевых изменений, УЗИ больше не является лишь дополнительным этапом, а часто становится первым шагом в диагностическом алгоритме. Скорость и точность полученной информации напрямую влияют на качество медицинского решения.

В этом контексте Сеть здоровья Invitro Diagnostics стала медицинской сетью с самым обширным отделом визуальной диагностики в стране.

Из сердца Кишинёва в каждый населённый пункт: расширение Invitro Diagnostics и сила профилактики

В медицинском пространстве Республики Молдова Сеть здоровья Invitro Diagnostics стремительно развилась как интегрированный поставщик лабораторных, диагностических и специализированных медицинских услуг. Основанная в 2014 году с одной лаборатории в Кишинёве, сеть сегодня насчитывает более 47 филиалов по всей стране и ежегодно обслуживает сотни тысяч пациентов.

От лаборатории, к полноценной медицинской экосистеме

Миссия Invitro Diagnostics – приблизить современную медицину к пациенту, делая акцент на профилактике, ранней диагностике и быстром доступе к интегрированным медицинским услугам. Сегодня сеть функционирует как полноценная медицинская экосистема, включающая лабораторные анализы, визуальные исследования, консультации профильных специалистов и медицинское наблюдение.

Современное оборудование обеспечивает точные результаты, соответствующие международным стандартам. Пациенты получают возможность онлайн-записи, быстрого доступа к цифровым результатам и забора анализов на дому, что расширяет доступ к медицинским услугам на национальном уровне.

Мобильное приложение InvitroZen дополняет эту цифровую экосистему, предлагая быструю запись в любой филиал страны, доступ к результатам, управление медицинской историей, информацию об услугах и бонусные баллы лояльности, которые можно использовать при оплате.

Крупнейший департамент врачей УЗИ в Республике Молдова

Одним из ключевых направлений сети является отделение ультразвуковой диагностики – самый масштабный в Республике Молдова, объединяющий 27 врачей-специалистов по визуальной диагностике. Работа отделения охватывает Кишинёв, Бельцы, Страшены, Фалешты, Флорешты и Хынчешты, обеспечивая постоянный региональный доступ к исследованиям.

Исследования проводятся на оборудовании General Electric и Samsung последнего поколения, включая системы с искусственным интеллектом, повышающие точность обследования.

Спектр услуг включает UGAP, эластографию, эхокардиографию и сосудистый допплер, обеспечивая комплексную структурную и функциональную оценку органов и системы кровообращения.

Запись на обследование осуществляется быстро – через приложение InvitroZen или call-center, что облегчает эффективный доступ к исследованиям.

Ультразвуковая диагностика это неинвазивный метод, основанный на использовании высокочастотных звуковых волн, который позволяет визуализировать органы в реальном времени без воздействия радиации.

В Invitro Diagnostics выполняются:

УЗИ органов брюшной полости и малого таза;

УЗИ щитовидной железы и мягких тканей;

УЗИ при беременности и пренатальный скрининг;

эхокардиография;

сосудистый допплер;

эластография;

процедуры под ультразвуковым контролем, включая тонкоигольную пункцию щитовидной железы.

Разнообразие исследований позволяет не только рано выявлять патологии, но и проводить их функциональную характеристику, что имеет ключевое значение для принятия медицинского решения.

Сегодня ультразвуковая диагностика является продолжением клинического осмотра, поддержанным современными технологиями, такими как цветовой допплер, эластография и 3D-реконструкции, обеспечивая прямую корреляцию между изображением и физиологией.

Более 2 000 анализов и активная профилактика

Лаборатории предлагают более 2 000 видов анализов в таких направлениях, как гематология, биохимия, иммунология, микробиология, генетика, гормонология и токсикология. Результаты доступны в течение 1–24 часов при строгом контроле качества.

Также доступны профилактические пакеты, онкологический и метаболический скрининг, а также программы, адаптированные к различным этапам жизни.

Профилактика, цифровизация и доступность

Посредством скрининговых кампаний и медицинского просвещения Invitro Diagnostics продвигает раннее выявление хронических и онкологических заболеваний. Онлайн-запись, быстрый доступ к результатам и цифровая интеграция превращают профилактику в медицинский стандарт. Все филиалы подключены к единой цифровой системе, что обеспечивает мгновенную передачу результатов.

Благодаря национальному расширению и цифровизации, включая приложение InvitroZen, сеть переосмысливает современную медицину в Республике Молдова: доступную, интегрированную и ориентированную на пациента.

Вся информация доступна на официальном сайте Invitro.