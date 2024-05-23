Ingco Centru: Гипермаркет открывается в самом сердце Кишинёва Ⓟ

Мы открываемся в формате, который умеет создавать только INGCO!

По адресу: г. Кишинёв, бульвар Юрия Гагарина, 2 (напротив супермаркета BONUS, через дорогу от памятника Котовского), гостей мероприятия ждут:

гарантированные подарки для первых 300 покупателей;

розыгрыш ценных призов среди тех, кто совершит покупку на сумму от 2000 леев (начало — в 11:30);

скидка –30% на весь ассортимент 23 и 24 мая;

множество сюрпризов;

бесплатные угощения и напитки для всех посетителей;

аниматоры и мастерская для детей;

персональный сюрприз для каждого ребёнка от Льва INGCO;

праздничная атмосфера и живое общение.

Организаторы приглашают жителей Кишинёва прийти всей семьёй и стать частью этого яркого события.

Посмотрите, как проходили открытия INGCO в других городах Молдовы:

Самое важное об INGCO

1. Мировое лидерство

INGCO — мировой лидер в производстве электроинструментов. Новый гипермаркет INGCO Centru стал частью глобальной сети бренда: это уже 5-й магазин в Кишинёве и 12-й в Молдове (не считая ещё 6 партнёрских магазинов сети PIT, где также представлена продукция INGCO).

Бренд предлагает отдельные линейки для профессионалов, домашних мастеров, промышленного применения и повседневных задач.

2. Идеальное соотношение цены и качества

Электроинструменты INGCO соответствуют самым высоким международным стандартам качества. При этом цены остаются одними из самых доступных благодаря собственному производству и строгому контролю на каждом этапе.

Это делает INGCO одним из самых сильных игроков на рынке, предлагающим современные и надёжные инструменты по доступной цене.

3. Один аккумулятор — более 1000 инструментов

INGCO — одна из крупнейших экосистем электроинструментов в мире: один аккумулятор 20V подходит более чем к 1000 различным инструментам.

Кроме того, магазин предоставляет одну из самых длительных гарантий в Молдове — 36 месяцев.

Сегодня бренд представлен более чем в 180 странах и насчитывает свыше 2000 магазинов по всему миру, включая 12 официальных и 6 партнёрских магазинов в Молдове.

Ждём вас с 9:00 по адресу: г. Кишинёв, бульвар Юрия Гагарина, 2.