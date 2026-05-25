ILTC организовал встречу родителей с Мариам Амонашвили о близости с ребёнком Ⓟ

Встреча на тему «Как сохранить близость, когда ребёнок отдаляется?» стала частью социальной миссии ILTC и работы центра по развитию образовательной среды, где важны не только знания, но и поддержка, внимание к ребёнку и взаимодействие взрослых вокруг него.

Разговор был посвящён тому, как сохранить доверие и эмоциональную связь с ребёнком в период взросления, когда он становится самостоятельнее, меньше делится с родителями и по-новому выстраивает личные границы.

Речь шла о ситуации, знакомой многим семьям: ребёнок взрослеет, меньше рассказывает о себе, больше времени проводит с друзьями и по-новому защищает личное пространство. Родителям может казаться, что контакт теряется, хотя часто близость не исчезает, а просто меняет форму.

«Когда ребёнок отдаляется, близость не обязательно исчезает – она меняет форму. Связь с ребёнком невозможно удержать контролем или постоянными вопросами. Она сохраняется через доверие, уважение и спокойную позицию взрослого. Иногда ребёнку важно услышать не вопрос или претензию, а простое: “Я рядом. Когда будешь готов, я хочу тебя услышать”», подчеркнула Мариам Амонашвили.

Такие встречи являются частью работы ILTC с образовательной средой вокруг ребёнка. В центре подчёркивают, что обучение связано не только с программой и результатами. Ребёнку нужно чувствовать поддержку, понятные правила и спокойное взаимодействие между взрослыми – дома и в учебной среде.

«Для нас важно, чтобы ребёнок чувствовал поддержку не только на уроке, но и в той среде, которая складывается вокруг него. Поэтому мы работаем не только с учебными программами, но и с родителями, преподавателями, атмосферой доверия и понимания. Такие встречи помогают взрослым лучше слышать ребёнка и поддерживать его в период взросления», отметила Виктория Галий, директор ILTC.

Эта же линия отражается во внутреннем развитии команды ILTC. Этой весной центр получил статус Dyslexia Smart School, а 13 членов команды прошли трёхмесячный курс Dyslexia Smart School Program под руководством Boelo van der Pool, международного эксперта по нейроразнообразию.

Программа включала онлайн-модули, практические задания и live-сессии в малых группах. Преподаватели работали с темами внимания, разных способов восприятия информации, адаптации учебных материалов и организации более понятного учебного процесса. Для ILTC это практический шаг к тому, чтобы лучше управлять динамикой занятий, поддерживать вовлечённость студентов и создавать более спокойную и продуктивную атмосферу в классе.

В ILTC отмечают, что встречи с родителями и профессиональное развитие преподавателей связаны одной задачей: создать вокруг ребёнка среду, в которой он чувствует себя услышанным, принятым и способным развиваться.

Об ILTC

International Language Training Center (ILTC) – некоммерческая образовательная организация в Молдове, работающая с 1994 года в сфере преподавания иностранных языков. За 32 года ILTC вырос из языкового центра в образовательную платформу, которая объединяет обучение детей, подростков и взрослых, развитие преподавателей и инициативы для родителей.

Сегодня ILTC расширяет свою миссию через проекты, направленные на развитие современной образовательной среды в Молдове. В 2026 году организация запустила ILTC Community и провела международную конференцию ILTC Moldova 2026 для преподавателей иностранных языков, ставшую точкой входа в долгосрочную программу профессионального развития, обмена практиками и поддержки педагогического сообщества страны.